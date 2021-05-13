В Твери объявят победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2021»

Накануне Международного дня семьи,14 мая, в Твери будут объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2021». Его участниками стала 61 семья из 34 муниципальных образований Верхневолжья. Наибольшее количество участников были заявлены от Осташковского городского округа, Конаковского и Максатихинского районов.

Победители регионального этапа определены в пяти номинациях - «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций». Они представят Тверскую область на всероссийском этапе конкурса.

«Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение традиции нашего народа», – считает Губернатор Игорь Руденя.

С 2020 года в Тверской области решением Губернатора Игоря Рудени победителям регионального этапа конкурса «Семья года» присуждается денежная премия в размере 100 тыс. рублей.

Церемония награждения и праздничный концерт состоится в 15:00 в Тверской академической областной филармонии.

Трансляцию мероприятию можно будет посмотреть по ссылке: http://www.tver-philharmonic.ru/streaming. (за пять минут до начала необходимо нажать кнопку «Play»).

Конкурс «Семья года» проводится в России с 2016 года. Его организаторы – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерство труда и социальной защиты РФ. По итогам конкурса формируется национальная книга-летопись, посвященная семьям-победителям.

На протяжении нескольких лет представители Тверской области после победы на региональном этапе становятся лучшими на всероссийском конкурсе. В 2017 году победила семья Боруленковых из Нелидово в номинации «Сельская семья». В 2018 году – Пажетновы из Торопецкого района в номинации «Золотая семья России». В 2019 году – Молчановы из Твери в номинации «Многодетная семья». В 2020 году лучшими на федеральном уровне были признаны сразу две семьи: Акимкиных из Калининского района в номинации «Многодетная семья» и Киричук из Вышневолоцкого городского округа в номинации «Семья – хранитель традиций».

Пресс-служба Правительства Тверской области