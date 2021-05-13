Сергей Кириенко перезапустит легендарное общество «Знание»

Председателем наблюдательного совета российского общества «Знание» избран первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Решение принято на III съезде организации, который прошел в Москве.

Заместителями председателя набсовета стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина. Также в набсовет вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

В организации уточнили, что генеральным директором общества «Знание» избран основатель холдинга «Нетология-групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль. Именно он 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» с участием Президента России Владимира Путина предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество «Знание». Глава государства поддержал эту идею и 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества «Знание».

«На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества «Знание», все мы о нём хорошо помним», – поставил задачу Владимир Путин.

В работе съезда приняли участие в съезде приняли участие более 190 человек из 83 регионов, где работает общество «Знание». Тверскую область представляла председатель регионального отделения организации, доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой «Психология труда и клиническая психология» психологического факультета Тверского государственного университета Татьяна Жалагина. По ее мнению, перезапуск работы общества «Знание» позволит усилить его роль в реализации федеральных и региональных просветительских проектов.

«На съезде избран очень сильный состав наблюдательного совета. В него вошли представители Администрации Президента, федерального правительства, Российской академии наук. Генеральным директором общества стал авторитетный эксперт и практик в сфере онлайн-образования Максим Древаль. Это свидетельствует о высочайшем внимании государства к просветительской деятельности, к развитию качественной образовательной среды для людей всех поколений, важной частью которой станут современные цифровые технологии», – отметила Татьяна Жалагина.

Российское общество «Знание» - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе. Организация действует с 2016 года.