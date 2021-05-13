39 специалистов Тверской области стали победителями и лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года-2020»

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13 мая в Твери наградили лауреатов и победителей XXI Всероссийского конкурса «Инженер года - 2020» от Верхневолжья. Лучшими инженерами признаны 39 специалистов предприятий и научных организаций региона, в том числе 19 человек стали лауреатами конкурса. Приветствие победителям направил Губернатор Игорь Руденя.
«Представители инженерного корпуса Тверской области ежегодно выходят в финал и получают престижные премии Всероссийского конкурса «Инженер года», продолжая многолетние профессиональные традиции технической интеллигенции Верхневолжья. Уверен, что для сегодняшних победителей и лауреатов присуждение высоких наград станет шагом к новым достижениям, а их пример будет способствовать повышению престижа инженерных профессий среди молодежи нашего региона», – говорится в приветствии от Игоря Рудени.
Лауреаты конкурса определяются по версиям «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».
Тверские специалисты по версии «Профессиональные инженеры» стали лауреатами в 8 номинациях: «Атомная энергетика», «Машиностроение», «Лазерная техника», «Биотехнология», «Керамическое производство», «Управление научной и инженерной деятельностью», «Агроинженерия», «Медицинская техника». Это сотрудники Тверского вагоностроительного завода, АО «Концерн Росэнергоатом» (филиал КАЭС), ООО «Ключевые системы и компоненты», преподаватели и ученые Тверского государственного технического университета, Тверского госуниверситета, Тверской государственной сельхозакадемии, Тверского государственного медуниверситета.
Лауреаты конкурса по версии «Инженерное искусство молодых» определены в 5 номинациях: «Атомная энергетика», «Машиностроение», «Транспорт (железнодорожный)», «Техника военного и специального назначения», «Горная промышленность и подземное строительство». Лучшими признаны специалисты КАЭС, Калининского филиала «Калининатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго», АО «Вагонкомплект», Тверского института вагоностроения, ЦКБ транспортного машиностроения, ТвГУ.
Также названы победители I тура конкурса – профессионалы и молодые специалисты.
Конкурс «Инженер года» проводят Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова. Проект направлен на выявление и распространение передового опыта и достижений инженерных кадров, развитие инженерных специальностей, укрепление имиджа и престижа инженерных профессий.
В предварительном этапе конкурса «Инженер года-2020» приняли участие более 70 тысяч человек из 63 регионов страны. Дипломы и памятные медали «Лауреат конкурса» получили 245 участников по версии «Профессиональные инженеры», 156 – по версии «Инженерное искусство молодых».
Всего за время проведения конкурса с 2000 года звание «Профессиональный инженер России» присвоено 713 специалистам Тверской области, из них лауреатами стали 284 человека.
|
Лауреаты XXI Всероссийского конкурса «Инженер года – 2020» по версии «Профессиональные инженеры»
|
номинация «Атомная энергетика»
|
1
|
Пискарев
Антон Алексеевич
|
ведущий инженер (группы регулирования маслосистем и вибрации) турбинного цеха 2 АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал «Калининская атомная станция»
|
2
|
Седов
Дмитрий Викторович
|
начальник смены реакторного цеха 2 АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (АО «Концерн Росэнергоатом) Филиал «Калининская атомная станция», г. Удомля
|
3
|
Середин
Игорь Васильевич
|
заместитель начальника участка технологических систем и оборудования реакторного отделения реакторно-турбинного цеха АО «Атомтехэнерго» Калининский филиал Калининатомтехэнерго, г. Удомля
|
номинация «Машиностроение»
|
4
|
Барабонов
Александр Александрович
|
ведущий инженер по наладке и испытаниям лаборатории новой техники отдела промышленной электроники ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
|
5
|
Шипин
Александр Игоревич
|
главный специалист отдела главного технолога по заготовительному производству ООО «Ключевые системы и компоненты»
|
номинация «Лазерная техника»
|
6
|
Афанасьева
Людмила Евгеньевна
|
доцент кафедры «Технология металлов и материаловедение» ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»
|
|
номинация «Биотехнология»
|
7
|
Гребенникова Ольга Валентиновна
|
доцент кафедры «Биотехнологии, химии и стандартизации» ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»
|
номинация «Керамическое производство»
|
8
|
Барабанова
Екатерина Владимировна
|
доцент кафедры прикладной физики ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
|
номинация «Управление научной и инженерной деятельностью»
|
9
|
Озерова
Ирина Вадимовна
|
заместитель начальника научного отдела ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
|
номинация «Агроинженерия»
|
10
|
Виноградов
Артем Викторович
|
заместитель декана инженерного факультета по внеучебной работе ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»
|
номинация «Медицинская техника»
|
11
|
Мурга
Владимир Вячеславович
|
профессор кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
|
12
|
Шатохина
Наталья Александровна
|
доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
|
Лауреаты XXI Всероссийского конкурса «Инженер года – 2020»
по версии «Инженерное искусство молодых»
|
номинация «Атомная энергетика»
|
13
|
Сурикова
Анна Викторовна
|
инженер-технолог отдела по подготовке и проведению ремонтов АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал «Калининская атомная станция», г. Удомля
|
14
|
Соловьев
Иван Михайлович
|
старший оператор реакторного отделения (реакторный цех № 1) АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал «Калининская атомная станция», г. Удомля
|
15
|
Бакиров
Ильяс Маратович
|
инженер 2 категории АО «Атомтехэнерго» Калининского филиала «Калининатомтехэнерго», г. Удомля
|
номинация «Машиностроение»
|
16
|
Осипов
Валерий Сергеевич
|
инженер-технолог АО «Вагонкомплект», г. Тверь
|
номинация «Транспорт (железнодорожный)»
|
17
|
Сариков
Артем Сергеевич
|
инженер 2 категории ЗАО Научная организация «Тверской институт вагоностроения»
|
номинация «Техника военного и специального назначения»
|
18
|
Уткин
Андрей Сергеевич
|
инженер-конструктор 2 категории отдела расчетов и надежности № 7 АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения», г. Тверь
|
номинация «Горная промышленность и подземное строительство»
|
19
|
Щербакова
Дарья Михайловна
|
аспирант кафедры «Технологические машины и оборудование» ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»
|
Победители I тура XXI Всероссийского конкурса «Инженер года – 2020»
по версии «Профессиональные инженеры»
|
номинация «Атомная энергетика»
|
20
|
Слепнев
Денис Александрович
|
ведущий инженер по эксплуатации реакторного цеха 1 АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (АО «Концерн Росэнергоатом) Филиал «Калининская атомная станция», г. Удомля
|
21
|
Гусева
Алена Николаевна
|
инженер-конструктор 1 категории АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (АО «Концерн Росэнергоатом) Филиал «Калининская атомная станция», г. Удомля
|
22
|
Платонов
Антон Валерьевич
|
технический руководитель пусконаладочных работ по системам и оборудованию реакторного отделения АО «Атомтехэнерго» Калининский филиал Калининатомтехэнерго, г. Удомля
|
|
номинация «Машиностроение»
|
23
|
Тюрина
Светлана Анатольевна
|
специалист по планированию производства ООО Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника»
|
24
|
Петров
Сергей Александрович
|
инженер-конструктор технологического отдела ООО Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника»
|
25
|
Александров
Сергей Валерьевич
|
начальник участка отдела главного механика АО «Вагонкомплект», г. Тверь
|
26
|
Лебедев
Сергей Васильевич
|
инженер-конструктор 1 категории конструкторского бюро проектирования приспособлений отдела главного технолога ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
|
номинация «Транспорт (железнодорожный)»
|
27
|
Ованесян
Ованес Юрьевич
|
ведущий инженер конструкторского отдела № 12 АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения», г. Тверь
|
номинация «Инженерная экономика»
|
28
|
Климова
Наталья Сергеевна
|
экономист по труду отдела труда и заработной платы ООО Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника»
|
номинация «Системы и технологии обеспечения безопасности производства, охрана труда»
|
29
|
Брывкина
Ирина Викторовна
|
специалист по охране труда 2 категории ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
|
номинация «Экология и мониторинг окружающей среды»
|
30
|
Тарасова
Екатерина Михайловна
|
ведущий инженер-лаборант центра коллективного пользования научным оборудованием ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
|
Победители I тура XXI Всероссийского конкурса «Инженер года – 2020»
по версии «Инженерное искусство молодых»
|
номинация «Атомная энергетика»
|
31
|
Шевцов
Илья Вадимович
|
инженер-конструктор АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал «Калининская атомная станция», г. Удомля
|
32
|
Чистяков
Антон Анатольевич
|
инженер 1 категории АО «Атомтехэнерго» Калининского филиала «Калининатомтехэнерго», г. Удомля
|
33
|
Лазукин
Антон Сергеевич
|
инженер 2 категории АО «Атомтехэнерго» Калининского филиала «Калининатомтехэнерго», г. Удомля
|
34
|
Коряковцев
Андрей Владимирович
|
инженер 1 категории АО «Атомтехэнерго» Калининского филиала «Калининатомтехэнерго», г. Удомля
|
35
|
Павлов
Егор Владимирович
|
инженер 2 категории АО «Атомтехэнерго» Калининского филиала «Калининатомтехэнерго», г. Удомля
|
номинация «Машиностроение»
|
36
|
Ворслов
Евгений Михайлович
|
заместитель начальника научно-технического центра ПАО «Электромеханика», г. Ржев
|
37
|
Котова
Анна Александровна
|
инженер-технолог 1 категории конструкторского бюро проектирования приспособлений отдела главного технолога ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
|
номинация «Транспорт (железнодорожный)»
|
38
|
Галактионов
Александр Анатольевич
|
инженер-конструктор 2 категории отдела расчетов и надежности № 7 АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения», г. Тверь
|
номинация «Системы и технологии обеспечения безопасности производства, охрана труда»
|
39
|
Кузнецова
Ольга Евгеньевна
|
специалист по охране труда ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Пресс-служба Правительства Тверской области