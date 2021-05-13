39 специалистов Тверской области стали победителями и лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года-2020»

13 мая в Твери наградили лауреатов и победителей XXI Всероссийского конкурса «Инженер года - 2020» от Верхневолжья. Лучшими инженерами признаны 39 специалистов предприятий и научных организаций региона, в том числе 19 человек стали лауреатами конкурса. Приветствие победителям направил Губернатор Игорь Руденя.

«Представители инженерного корпуса Тверской области ежегодно выходят в финал и получают престижные премии Всероссийского конкурса «Инженер года», продолжая многолетние профессиональные традиции технической интеллигенции Верхневолжья. Уверен, что для сегодняшних победителей и лауреатов присуждение высоких наград станет шагом к новым достижениям, а их пример будет способствовать повышению престижа инженерных профессий среди молодежи нашего региона», – говорится в приветствии от Игоря Рудени.

Лауреаты конкурса определяются по версиям «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».

Тверские специалисты по версии «Профессиональные инженеры» стали лауреатами в 8 номинациях: «Атомная энергетика», «Машиностроение», «Лазерная техника», «Биотехнология», «Керамическое производство», «Управление научной и инженерной деятельностью», «Агроинженерия», «Медицинская техника». Это сотрудники Тверского вагоностроительного завода, АО «Концерн Росэнергоатом» (филиал КАЭС), ООО «Ключевые системы и компоненты», преподаватели и ученые Тверского государственного технического университета, Тверского госуниверситета, Тверской государственной сельхозакадемии, Тверского государственного медуниверситета.

Лауреаты конкурса по версии «Инженерное искусство молодых» определены в 5 номинациях: «Атомная энергетика», «Машиностроение», «Транспорт (железнодорожный)», «Техника военного и специального назначения», «Горная промышленность и подземное строительство». Лучшими признаны специалисты КАЭС, Калининского филиала «Калининатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго», АО «Вагонкомплект», Тверского института вагоностроения, ЦКБ транспортного машиностроения, ТвГУ.

Также названы победители I тура конкурса – профессионалы и молодые специалисты.

Конкурс «Инженер года» проводят Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова. Проект направлен на выявление и распространение передового опыта и достижений инженерных кадров, развитие инженерных специальностей, укрепление имиджа и престижа инженерных профессий.

В предварительном этапе конкурса «Инженер года-2020» приняли участие более 70 тысяч человек из 63 регионов страны. Дипломы и памятные медали «Лауреат конкурса» получили 245 участников по версии «Профессиональные инженеры», 156 – по версии «Инженерное искусство молодых».

Всего за время проведения конкурса с 2000 года звание «Профессиональный инженер России» присвоено 713 специалистам Тверской области, из них лауреатами стали 284 человека.

Лауреаты XXI Всероссийского конкурса «Инженер года – 2020» по версии «Профессиональные инженеры» номинация «Атомная энергетика» 1 Пискарев Антон Алексеевич ведущий инженер (группы регулирования маслосистем и вибрации) турбинного цеха 2 АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал «Калининская атомная станция» 2 Седов Дмитрий Викторович начальник смены реакторного цеха 2 АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (АО «Концерн Росэнергоатом) Филиал «Калининская атомная станция», г. Удомля 3 Середин Игорь Васильевич заместитель начальника участка технологических систем и оборудования реакторного отделения реакторно-турбинного цеха АО «Атомтехэнерго» Калининский филиал Калининатомтехэнерго, г. Удомля номинация «Машиностроение» 4 Барабонов Александр Александрович ведущий инженер по наладке и испытаниям лаборатории новой техники отдела промышленной электроники ОАО «Тверской вагоностроительный завод» 5 Шипин Александр Игоревич главный специалист отдела главного технолога по заготовительному производству ООО «Ключевые системы и компоненты» номинация «Лазерная техника» 6 Афанасьева Людмила Евгеньевна доцент кафедры «Технология металлов и материаловедение» ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» номинация «Биотехнология» 7 Гребенникова Ольга Валентиновна доцент кафедры «Биотехнологии, химии и стандартизации» ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» номинация «Керамическое производство» 8 Барабанова Екатерина Владимировна доцент кафедры прикладной физики ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» номинация «Управление научной и инженерной деятельностью» 9 Озерова Ирина Вадимовна заместитель начальника научного отдела ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации номинация «Агроинженерия» 10 Виноградов Артем Викторович заместитель декана инженерного факультета по внеучебной работе ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» номинация «Медицинская техника» 11 Мурга Владимир Вячеславович профессор кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 12 Шатохина Наталья Александровна доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Лауреаты XXI Всероссийского конкурса «Инженер года – 2020» по версии «Инженерное искусство молодых» номинация «Атомная энергетика» 13 Сурикова Анна Викторовна инженер-технолог отдела по подготовке и проведению ремонтов АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал «Калининская атомная станция», г. Удомля 14 Соловьев Иван Михайлович старший оператор реакторного отделения (реакторный цех № 1) АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал «Калининская атомная станция», г. Удомля 15 Бакиров Ильяс Маратович инженер 2 категории АО «Атомтехэнерго» Калининского филиала «Калининатомтехэнерго», г. Удомля номинация «Машиностроение» 16 Осипов Валерий Сергеевич инженер-технолог АО «Вагонкомплект», г. Тверь номинация «Транспорт (железнодорожный)» 17 Сариков Артем Сергеевич инженер 2 категории ЗАО Научная организация «Тверской институт вагоностроения» номинация «Техника военного и специального назначения» 18 Уткин Андрей Сергеевич инженер-конструктор 2 категории отдела расчетов и надежности № 7 АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения», г. Тверь номинация «Горная промышленность и подземное строительство» 19 Щербакова Дарья Михайловна аспирант кафедры «Технологические машины и оборудование» ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» Победители I тура XXI Всероссийского конкурса «Инженер года – 2020» по версии «Профессиональные инженеры» номинация «Атомная энергетика» 20 Слепнев Денис Александрович ведущий инженер по эксплуатации реакторного цеха 1 АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (АО «Концерн Росэнергоатом) Филиал «Калининская атомная станция», г. Удомля 21 Гусева Алена Николаевна инженер-конструктор 1 категории АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (АО «Концерн Росэнергоатом) Филиал «Калининская атомная станция», г. Удомля 22 Платонов Антон Валерьевич технический руководитель пусконаладочных работ по системам и оборудованию реакторного отделения АО «Атомтехэнерго» Калининский филиал Калининатомтехэнерго, г. Удомля номинация «Машиностроение» 23 Тюрина Светлана Анатольевна специалист по планированию производства ООО Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника» 24 Петров Сергей Александрович инженер-конструктор технологического отдела ООО Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника» 25 Александров Сергей Валерьевич начальник участка отдела главного механика АО «Вагонкомплект», г. Тверь 26 Лебедев Сергей Васильевич инженер-конструктор 1 категории конструкторского бюро проектирования приспособлений отдела главного технолога ОАО «Тверской вагоностроительный завод» номинация «Транспорт (железнодорожный)» 27 Ованесян Ованес Юрьевич ведущий инженер конструкторского отдела № 12 АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения», г. Тверь номинация «Инженерная экономика» 28 Климова Наталья Сергеевна экономист по труду отдела труда и заработной платы ООО Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника» номинация «Системы и технологии обеспечения безопасности производства, охрана труда» 29 Брывкина Ирина Викторовна специалист по охране труда 2 категории ОАО «Тверской вагоностроительный завод» номинация «Экология и мониторинг окружающей среды» 30 Тарасова Екатерина Михайловна ведущий инженер-лаборант центра коллективного пользования научным оборудованием ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» Победители I тура XXI Всероссийского конкурса «Инженер года – 2020» по версии «Инженерное искусство молодых» номинация «Атомная энергетика» 31 Шевцов Илья Вадимович инженер-конструктор АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал «Калининская атомная станция», г. Удомля 32 Чистяков Антон Анатольевич инженер 1 категории АО «Атомтехэнерго» Калининского филиала «Калининатомтехэнерго», г. Удомля 33 Лазукин Антон Сергеевич инженер 2 категории АО «Атомтехэнерго» Калининского филиала «Калининатомтехэнерго», г. Удомля 34 Коряковцев Андрей Владимирович инженер 1 категории АО «Атомтехэнерго» Калининского филиала «Калининатомтехэнерго», г. Удомля 35 Павлов Егор Владимирович инженер 2 категории АО «Атомтехэнерго» Калининского филиала «Калининатомтехэнерго», г. Удомля номинация «Машиностроение» 36 Ворслов Евгений Михайлович заместитель начальника научно-технического центра ПАО «Электромеханика», г. Ржев 37 Котова Анна Александровна инженер-технолог 1 категории конструкторского бюро проектирования приспособлений отдела главного технолога ОАО «Тверской вагоностроительный завод» номинация «Транспорт (железнодорожный)» 38 Галактионов Александр Анатольевич инженер-конструктор 2 категории отдела расчетов и надежности № 7 АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения», г. Тверь номинация «Системы и технологии обеспечения безопасности производства, охрана труда» 39 Кузнецова Ольга Евгеньевна специалист по охране труда ОАО «Тверской вагоностроительный завод»

Пресс-служба Правительства Тверской области