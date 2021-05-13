Свыше 29 тысяч жителей Тверской области приняли участие в голосовании за благоустройство территорий

На платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru продолжается рейтинговое голосование за проекты благоустройства городов, которые будут реализованы в 2022 году. Голосование за формирование комфортной городской среды, которое началось 26 апреля, будет идти до 30 мая. В нем уже приняли участие 29 429 жителей Тверской области.

«Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий. Обращаюсь к жителям Тверской области – не быть равнодушными и проголосовать. Очень важно, чтобы голосование прошло активно, и во всех муниципалитетах были выбраны достойные проекты», – считает Губернатор Игорь Руденя.

От Тверской области на конкурс заявлено 47 проектов от 11 городов. В Нелидовском городском на первом месте по количеству отданных голосов идет благоустройство улицы Матросова – центральной магистрали города, на втором – проект обновления сквера имени Сергея Нелидова, одного из самых посещаемых жителями мест.

В Конаково больше всего голосов пока отдано за благоустройство общественной территории в районе стадиона «Колизей», на втором месте -аллея по улице Энергетиков у детской школы искусств.

Из представленных проектов в Бологовском районе наибольшее число набирает проект по обустройству прибрежной территории озера Бологое. Отдать свой голос также можно и за благоустройство тротуаров по улице 1 мая.

Данные по голосованию благодаря активной позиции жителей Тверской области могут измениться в любой момент. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Отдать свой голос за проект благоустройства могут граждане России от 14 лет. Выбрать понравившийся дизайн-проект можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru или же в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Вопросы по голосованию можно задать, позвонив на бесплатную круглосуточную горячую линию Минстроя России 8 (800) 600-20-13.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах. В 2021 году в Верхневолжье по национальному проекту «Жилье и городская среда» обустроят 96 общественных территорий и дворов.

Пресс-служба Правительства Тверской области