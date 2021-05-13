В Твери представят уникальную коллекцию предметов быта и одежды жителей Русского Севера конца XVIII – начала XX веков

13 мая в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной в Твери откроется выставка «Непрерванная нить» московской студии традиционного костюма «Русские начала». Жители и гости города смогут оценить уникальную коллекцию предметов быта и одежды жителей Русского Севера конца XVIII – начала XX веков.

В основу экспозиции легли традиционные костюмы Каргопольского уезда Олонецкой губернии. Каргопольская земля считается заповедником уникального народного искусства, в котором нашли отражения художественные традиции Великого Новгорода и Москвы.

На выставке представлены старинные мужские и женские наряды, скатерти, полотенца, а также их современные реплики. Впервые широкому кругу зрителей будет показана коллекция старинных предметов – прялки и швейки. Экспозиция – результат многолетней кропотливой работы участников студии в деле сохранения великого русского наследия, которое «непрерванной нитью» продолжает жить в настоящем.

Открытие выставки состоится в 15:00. Она будет работать до 26 июня 2021 года. Дополнительная информация – по телефонам 8 (4822) 34-34-50, 34-66-54.

Студия традиционного костюма «Русские начала» объединяет мастеров-волонтеров, которые более 20 лет занимаются изучением и возрождением русского традиционного текстиля. Результатом работы коллектива стали коллекции костюмов, которые участники демонстрируют на концертах и выставках в разных городах нашей страны и за рубежом.

Пресс-служба Правительства Тверской области