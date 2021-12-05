Участники крестного хода в Тверской областипройдут от Кашина до Калязина «Макарьевой тропой"



В Тверской области участники крестного хода в честь празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского пройдут «Макарьевой тропой» и повторят путь, который, согласно преданиям, в древние времена преодолевал сам тверской святой.

«Святой Макарий Калязинский обратил к вере и дал помощь многим поколениям жителей Верхневолжья, примером своей жизни сделал неоценимый вклад в укрепление Православия на тверской земле.На протяжении столетий люди молитвенно обращаются к нему за поддержкой и жизненными наставлениями», ¬– отмечает Губернатор Игорь Рудня.

Историки считают Макария Калязинскогоодним из первых паломников. Он из основанной им обители на берегу Волги преодолевал путь в несколько верствдоль берега реки Кашинкина могилы своих родителей и супруги в село Кожино. В этих местахспустя столетия долгое время существовала тонкая тропинка, которую в народе и называли «Макарьевой тропой».

Крестный ход в честь знаменательной даты стартует 6 июня в городе Кашине, маршрут будет проложен до церкви Вознесения Господня в Калязине. Там пройдет вечерня с акафистом перед мощами Макария Калязинского.

Торжества, посвящённые 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского продляться по 8 июня.

К знаменательной дате будут приуроченытематические мероприятия. В Калязине в эти дни организуютвыставку – ярмарку продукции народных промыслов Тверской области. Там же 8 июня состоится большой праздничный концерт.

Преподобный Макарий Калязинский родился в селе Грибково (Кожино) близ города Кашина. С юных лет стремился к монашеству. Сначала постригся в иноки в Николаевском Клобуковском монастыре. Но позже оставил городскую обитель и вместе с семью иноками основал уединенную пустынь под Кашиноммежду двумя озерами вблизи Волги. Там был воздвигнут храм во Имя Пресвятой Троицы, игуменом стал Макарий Калязинский. Преставился преподобный 30 марта (17марта по старому стилю)1483 года.

Как отмечают историки, Макария Калязинского можно поставить в один ряд с Михаилом Тверским, Анной Кашинской и другими святыми. В своё время он прославился и как целитель, и как пророк, как подвижник.

Обретение мощей преподобного МакарияКалязинского произошло 8 июня (26 мая по старому стилю) 1521 года. На Московском Соборе 1547 года Макарий Калязинский причислен к лику святых.



Пресс-служба Правительства Тверской области