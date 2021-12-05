Детские фольклорные коллективы из районов Тверской области примут участие в фестивале «Весна красна»

15 мая в столице Верхневолжья пройдёт IV открытый областной праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна». Одним из ключевых событий фестиваля станет праздничный концерт «День святых чудес». В нём примут участие юные артисты из Твери, Кесовогорского и Кувшиновского районов, Осташковского и Кашинского городских округов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные события позволяют открыть новые интересные страницы в истории тверского края, способствуют сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры Верхневолжья.

Также в программе праздника мастер-классы, пасхальные игры и забавы. Один из мастер-классов по традиционным музыкальным инструментам России проведёт Борис Ефремов - преподаватель, руководитель ансамбля традиционной инструментальной музыки Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.

IV открытый областной праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна» состоится в Тверском областном Доме народного творчества, по адресу: г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.3.

Пресс-служба Правительства Тверской области