В Тверской области расширена экспозиция Музея сестры милосердия Екатерины Бакуниной

12 мая, в международный День медицинской сестры, в Твери в Областном клиническом перинатальном центре открыт расширенный Музей сестры милосердия Екатерины Бакуниной, который действует в учреждении с 2013 года. Теперь там размещаются также экспонаты, рассказывающие о развитии сестринского дела в России.

«Имя сестры милосердия Екатерины Бакуниной занимает особое место в истории Верхневолжья и всей России. Неоспорим ее вклад в развитие системы здравоохранения в нашей стране, укрепление патриотических традиций тверского края», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В расширенном музее представлена история становления сестринского дела от середины XIX века до 1917 года. Музей был создан благотворительным фондом имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной при поддержке Правительства Тверской области.

«Мы гордимся тем, что именно в стенах нашего перинатального центра располагается музей Екатерины Михайловны Бакуниной. Наша профессия связана с милосердием. Обсуждаем возможность расширения экспозиции, чтобы обязательно часть музея была посвящена медицинским сёстрам тверского региона. Это наша история», - отметила Людмила Гребенщикова, главный врач Областного клинического перинатального центра имени Е.М. Бакуниной.

Екатерина Михайловна Бакунина — одна из первых сестёр милосердия России и основоположница сестринского дела в отечественном здравоохранении. Работала под руководством Николая Пирогова в Севастополе в 1855-1856 годах и на Кавказе в 1877-1878 годах. В 1861 году Екатерина Михайловна переехала в Тверскую губернию и поселилась в имении Казицыно, недалеко от Торжка. Там она за несколько лет до появления в России земских больниц на свои средства открыла первую в Тверской губернии бесплатную сельскую больницу для крестьян, а впоследствии стала попечительницей всех больниц Новоторжского уезда.

В память о выдающемся общественном деятеле в Тверской области ежегодно проходят «Бакунинские чтения», краеведческие «Встречи на Поведи», праздник «Прямухинские гуляния».

Пресс-служба Правительства Тверской области