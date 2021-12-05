Губернатор Игорь Руденя поздравил с юбилеем народную артистку РФ, актрису Тверского театра драмы Наину Хонину

12 мая свое 80-летие отмечает актриса Тверского областного академического театра драмы, народная артистка РФ Наина Хонина. С юбилеем Наину Владимировну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Духовная чуткость и высокое мастерство стали залогом Вашего профессионального успеха и зрительского признания. Ваш вдохновенный труд способствует укреплению в обществе гуманистических ценностей, сохранению и преемственности многовековых традиций отечественной театральной культуры», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Наина Владимировна Хонина родилась в 1941 году в Свердловске, в театральной семье. Окончила Калининский филиал школы-студии МХАТ. Работала в Амурском и Ульяновском драмтеатрах, с 1960 года служит на тверской сцене. За это время актриса примерила на себя образы более 140 героинь.

Среди её ролей - Мария в «Марии Стюарт» Шиллера, Бережкова в «Обрыве» Гончарова, Мать в «Матери» Чапека, Эпифания в «Миллионерше» Шоу, Баба Паша в «Шутках в глухомани» Муренко, Наташа Колядина в «На закате солнца» Дамскер, Мелия в «Господине, который платит» Жамиака, Бабушка в «Восьми любящих женщинах» Робера Тома и многие другие.

Еще одну детскую мечту – стать писательницей – Наина Хонина также осуществила сполна. Ее книги «Oнa была актрисою...», «Богема (Провинциалы)», сборник стихов «В то лето, в таком-то году…: Актриса в гриме и без грима», «Амнезия» - хорошо известны в Твери. За роман «Она была актрисою...» Наина Владимировна удостоена литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Наина Хонина – лауреат и дипломант всесоюзных и всероссийских театральных фестивалей, лауреат премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства, доцент Тверского курса Высшего театрального училища им. Щепкина, почетный гражданин города Твери. В 1972 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ, в 1988 году – звание народной артистки РФ.

В день рождения Наины Владимировны на сцене Тверского академического театра драмы состоится спектакль с участием актрисы «Восемь любящих женщин». Начало в 18.30.

Пресс-служба Правительства Тверской области