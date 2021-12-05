Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Зинаиду Ильиничну Лопуха

12 мая 100 лет исполнилось жительнице Нелидово, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Зинаиде Ильиничне Лопуха. С юбилеем Зинаиду Ильиничну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Уверен, что залогом Вашего активного долголетия стал доблестный многолетний труд во благо нашей Родины. В годы Великой Отечественной войны Вы самоотверженно работали, отдавая все силы для Победы. В мирное время Вашим призванием стала самая созидательная профессия учителя. Сердечно благодарю Вас за вклад в сохранение преемственности поколений, за верность долгу и пример настоящего патриотизма», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Зинаида Ильинична по специальности – педагог начальных классов. С 1943 года трудилась воспитателем в Новленском детском доме, в мирное время преподавала в школах. Своей профессии она отдала более 30 лет. За эти годы работы Зинаида Ильинична неоднократно была отмечена почетными грамотами школы и районной Администрации.

Пресс-служба Правительства Тверской области