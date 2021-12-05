В Верхневолжье назвали победителей фестиваля детского кино «Мы нашей памяти верны», который в 2021 году получил статус межрегионального

В Тверской области назвали победителей межрегионального фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», который проходил 5 и 6 мая в преддверии 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и стал одним из главных культурных событий в дни майских праздников. В фестивале приняли участие более 40 детских и юношеских видеостудий и отдельных авторов из 12 муниципальных образований Тверской области и 11 регионов России.

Фестиваль проводится с 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени. По мнению главы региона, через создание лент о войне ребята, увлекающиеся кинематографией, не только сами лучше узнают военную историю своей страны, но и передадут эти знания зрителям, прежде всего сверстникам.

С каждым годом событие привлекает все больше киностудий и авторов из Тверской области и других регионов страны. В 2019-2020 годах участниками фестиваля стали более 60 киностудий и отдельных авторов. В 2021 году при содействии Государственного Российского Дома народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова фестиваль получил статус межрегионального.

В этом году из 60 представленных фильмов профессиональное жюри отобрало 28 работ, восемь картин – вне конкурсной программы.

В итоге в номинации «Лучший документальный фильм» призы получили две работы. Это фильмы «Мое детство – война» группы авторов детской телестудии «Метроном» из Вышнего Волочка и картина «Воспоминания», которую создали ребята из Великооктябрьской школы Фировского района.

Лучшими игровыми фильмами стали «Продолжаем бой» видеостудии «Кадриль» из города Лысьва Пермского края и «Смуглянка» видеостудии Тверского промышленно-экономического колледжа Твери.

Также назвали лучший фильм-портрет – картину «Осталась в памяти война…» видеостудии «ОКО» школы № 1 им. А.С. Попова из Удомли.

В номинации «Лучший анимационный фильм» победила работа «Степан Сталинградович», который сняла творческая группа студии анимации «Дом» из Бердска Новосибирской области.

Лучшими режиссерскими работами признаны фильм «Мой отец – фронтовик» от анимационной студии «ПАЛИТРА» из деревни Студенок Курской области и фильм «Дневник памяти» студии «Не вопрос» из города Сасово Рязанской области.

В номинации «Лучшая операторская работа» высшие награды получили картины «Воспоминания» от учеников Великооктябрьской школы Фировского района и «Продолжаем бой!» видеостудии «Кадриль» из Лысьвы Пермского края.

Как лучшая сценарная работа отмечены фильм «Путешествие в Гранитный» кружка творческой молодежи «Триумф» из Североморска Мурманской области и фильм «Мой дед – Моя гордость!» детской студии «Синема» из города Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа.

В номинации «Александр Невский – легенда навсегда» победа досталась картине «Батыево нашествие на Верхневолжье», которую создали курсанты

Тверского суворовского военного училища, и «Мы помним, что такое война»

детской кино-видеостудии «Улыбка» из ЗАТО Озёрный.

Пресс-служба Правительства Тверской области