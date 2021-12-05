Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 мая 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 522 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 27 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 116 683 человека, за последние сутки – 652 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 699 670, в том числе за последние сутки их проведено 1 943.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 40 735 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 265 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

948 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 13 200

Конаковский район 2923

Ржев 2239

Вышневолоцкий городской округ 2179

Калининский район 1690

Торжок 1622

Кимры 1614

Бологовский район 1031

Нелидовский городской округ 893

Бежецкий район 869

Лихославльский район 844

Осташковский городской округ 832

Старицкий район 827

Кашинский городской округ 808

Калязинский район 769

Торопецкий район 745

Максатихинский район 629

Весьегонский муниципальный округ 623

Западнодвинский муниципальный округ 566

Андреапольский муниципальный округ 525

Торжокский район 492

Кувшиновский район 428

Оленинский муниципальный округ 404

Зубцовский район 390

Рамешковский район 379

Спировский район 355

Ржевский район 324

Сонковский район 295

ЗАТО Озёрный 291

Селижаровский муниципальный округ 271

Кимрский район 267

Фировский район 221

Краснохолмский муниципальный округ 216

Бельский район 198

Лесной муниципальный округ 155

Кесовогорский район 150

Пеновский муниципальный округ 130

Молоковский район 117

Жарковский район 113

Сандовский муниципальный округ 81

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области