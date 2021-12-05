В Твери пройдёт бесплатная конференция для предпринимателей, руководителей и маркетологов

18 мая в центре поддержки предпринимателей «Мой бизнес» пройдёт конференция «Бизнес 24». Участие в мероприятии могут принять предприниматели, руководители и маркетологи.

Цель конференции - помочь предпринимателям посмотреть на свой бизнес свежим взглядом, найти новые точки роста и усилить позиции на рынке с помощью новейших технологий.

«В Тверской области ведётся работа по поддержке экономики, малого бизнеса, самозанятых граждан. Сегодня главная задача регионального Правительства – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Это сложный ежедневный труд, но очень интересный, созидательный и динамичный. Чем больше успешных предпринимателей – тем крепче экономика нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В программу конференции включены выступления восьми тверских и федеральных спикеров. Это практикующие эксперты и владельцы бизнеса.

В рамках конференции пройдёт презентация новой версии российского сервиса для управления бизнесом «Битрикс 24». Маркетолог и основатель студии «Delobot» Андрей Попов расскажет о том, как готовить скрипты, что необходимо для успеха сделки. Ключевой темой выступления руководителя маркетингового агентства «Life Media» Алексея Кенда станет поиск клиентов с помощью социальных сетей.

«Любой бизнес - это, прежде всего, люди, и успех зависит от работы каждого сотрудника предприятия. Мой доклад будет о том, как правильно мотивировать команду и как подсчитывать эффективность этой мотивации», - рассказал директор по продажам «Starks wear» Юрий Венчаков.

Среди других тем – адаптация бизнеса в новых условиях, выстраивание коммуникации с клиентами, создание сайта компании.

Конференция пройдёт 18 мая по адресу г. Тверь, проспект Победы, 14. Бесплатная регистрация - по ссылке https://tver.bitrix24.site. Начало в 10.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области