Турнир «День Победы» в Тверской области объединил 40 шахматистов

В Торжке в музейном комплексе «Гостиница Пожарских» прошёл турнир по быстрым шахматам «День Победы». В соревнованиях приняли участие 40 шахматистов, которые представляли города Тверь, Бологое, Кувшиново, Торжок и Торжокский район, Удомельский городской округ, Клин Московской области.

Состязание проводилось по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени. В результате призовые места распределились следующим образом: первое место - Владислав Соболев (г.Тверь), второе место – Денис Кантута (г.Тверь), третье место – Игорь Гречкин (г.Удомля).

Кроме того, определены победители в трёх номинациях. Лучшим среди ветеранов стал Юрий Песков (г. Тверь), среди молодых игроков - Захар Ковалёв (г. Бологое), а лучший результат среди девочек - у Валерии Герасименко (г. Тверь).

Победители награждены медалями и памятными подарками. Для болельщиков была организована шахматная игровая зона, культурная и экскурсионная программы.

Пресс-служба Правительства Тверской области