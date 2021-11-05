На предварительное голосование в Тверской области подано 260 заявок

По состоянию на 11 мая в Тверской оргкомитет подано 210 заявлений в Законодательное Собрание и 50 заявлений в Государственную Думу Российской Федерации. Всего 260 заявлений на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

«В Тверской области продолжается прием заявлений на участие в предварительном голосовании, подать заявку можно до 14 мая. Такое решение было принято Федеральным оргкомитетом. На данном этапе кандидаты записывают видеоролики о себе и своей программе. Это обязательное условие для участия», - говорит Нелли Орлова, член Тверского регионального организационного комитета.

«На общих принципах конкуренции и в соответствии с действующим законодательством на территории Российской Федерации можно будет проголосовать на сайте www.pg.er.ru с авторизацией через портал «Госуслуги» с 24 по 30 мая, а также привычным способом – явившись на участок предварительного голосования 30 мая. Узнать адрес своего участка предварительного голосования можно будет на сайте.

Напомню, что задача Регионального оргкомитета - обеспечить открытость и состязательность процесса, участники должны быть в равных условиях», - добавила Нелли Орлова, член Регионального организационного комитета партии «Единая Россия» по проведению предварительного голосования, директор Тверского филиала ВУЗа «РАНХиГС».