В Тверской области яровой сев проведён на площади 8,8 тыс. га

На сельхозугодьях Тверской области продолжаются весенне-полевые работы. В настоящее время вспашка проведена на площади 12,3 тыс. га, площадь ярового сева составила 8,8 тыс. га, в том числе яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 6,4 тыс. га.

«Весенние сельскохозяйственные работы задают темп всему году. Как мы их проведем – таких результатов и достигнем. Одна из главных задач – оперативно и своевременно довести весь объем государственной поддержки АПК до производителей, что позволит провести кампанию в оптимальные сроки», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Весенний сев начался со второй декады апреля. Первыми приступили к посевным работам в Зубцовском, Калининском, Конаковском, Лихославльском, Ржевском, Старицком и Торопецком районах, Кашинском городском округе.

Сельхозтоваропроизводители приступили к севу льна-долгунца в Калязинском (33 га) и Торжокском (20 га) районах, картофеля в Андреапольском муниципальном округе (27 га), Нелидовском городском округе (20 га) и Пеновском районе (14 га).

В этом году по отрасли растениеводства на проведение весенних полевых работ аграриям оказывается государственная поддержка в размере 145,9 млн рублей. Средства предусмотрены на проведение агротехнологических работ, в том числе на приобретение семян, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, запасных частей, а также на поддержку элитного семеноводства. Планируется господдержка при проведении страхования посевов, а также в части возмещения затрат за произведенную и реализованную продукцию зерновых и зернобобовых культур.

По отрасли животноводства в период подготовки к весенним полевым работам объём господдержки составит 139,7 млн рублей.

Ежегодно увеличивается сумма субсидий, направляемая на обновление машинно-тракторного парка и оборудования. В 2021 году при содействии региона хозяйства Тверской области смогут приобрести 182 единицы машиностроительной продукции, 22 единицы - через АО «Росагролизинг».

Пресс-служба Правительства Тверской области