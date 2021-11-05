В первой декаде мая санитарная авиация Тверской области оказала помощь пациентам из городов Кашин, Кимры и Нелидово





В первой декаде мая 2021 года вертолеты санитарной авиации Тверской области четыре раза поднимались в небо для оказания помощи жителям городов Кашин, Кимры и Нелидово.

Медики отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи областной клинической больницы на вертолете МИ-8 АМТ «Вектор» вылетали в Кашинскую ЦРБ. Экстренная эвакуация потребовалась молодому мужчине, получившему тяжелую травму в ДТП. Пациент был доставлен в больницу скорой медицинской помощи Твери.

На вертолетах МИ-8 «Вектор» и МИ-8 МЧС России из городов Нелидово и Кимры в реанимацию инфекционного госпиталя ОКБ также были госпитализированы три пациента с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, развитие санавиации позволяет повысить оперативность оказания медицинской помощи в Тверской области, а ключевой задачей для Верхневолжья является обеспечение бесперебойной работы службы.

Всего с начала 2021 года вертолетами санитарной авиации совершено 117 вылетов, эвакуировано 127 человек, из них семеро детей. Из общего числа госпитализированных в лечебные учреждения Твери из районов области почти половина – пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, на втором месте по количеству эвакуированных – пациенты с тяжелым течением CОVID-19.

За 2020 год в Тверской области вертолеты санитарной авиации совершили 205 вылетов в районы, было эвакуировано 211 пациентов, в том числе 23 ребенка.

Пресс-служба Правительства Тверской области