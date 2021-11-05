В Тверской области идет строительство газовых сетей в ранее негазифицированных районах

11 мая в Тверской области началось строительство внутрипоселковых газовых сетей по посёлку Молоково. Это одна из ранее негазифицированных территорий региона. Протяжённость сетей составит 23,8 км. Работы планируется завершить уже в 2021 году. Всего в данный момент в Верхневолжье строится сразу несколько объектов газоснабжения.

Газификация населённых пунктов страны была одной из тем Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Глава государства поддержал идею, разработанную Правительством Тверской области совместно с партией «Единая Россия», по бесплатному проведению газа до границы земельного участка, что позволит снизить затраты жителей при газификации. Правительство РФ уже подготовило соответствующие поправки в федеральное законодательство. Планируется, что затраты на проведение газа до границы участков будут нести ресурсоснабжающие организации.

«До 2025 года мы должны газифицировать практически все муниципальные образования региона. Проведение газа необходимо для развития инвестиционной активности, модернизации предприятий, потому что конкурентная среда предполагает, в том числе, и снижение себестоимости продукции», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Идет строительство внутрипоселковых газовых сетей на еще двух ранее негазифицированнных территориях – в Жарковском районе и Краснохолмском муниципальном округе. В поселке Жарковский построено 5 км сетей, в Красном Холме – 3 км.

Кроме того, сегодня дан старт строительству 5,7 км внутрипоселковых газовых сетей, входящих в зону межпоселкового газопровода город Осташков - деревня Свапуще - деревня Березовый Рядок Осташковского городского округа. Это позволит газифицировать деревни Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое Ронское, Большое Ронское. Завершение строительства сетей намечено на 2021 год.

В начале следующей недели планируется приступить к работам по строительству внутрипоселковых разводящих газовых сетей в поселке Фирово.

В 2021 году завершится строительство распределительных газовых сетей в деревне Старо-Ямская Старицкого района, межпоселкового газопровода село Киверичи – деревня Алешино Рамешковского района. Сейчас на этом объекте общей протяжённостью 9,5 км идёт второй этап работ – построено уже 4,5 км.

В 2020 году в регионе дан старт масштабной газификации Верхневолжья. Тверская область одна из первых субъектов РФ подписала с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.

До 2025 года предусмотрено проведение газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований. Впервые газ придёт на юго-запад региона – в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы. На северо-востоке – в Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

Работы по повышению уровня газоснабжения будут проведены в 12 муниципальных образованиях Верхневолжья. Это Тверь, Кашинский и Осташковский городские округа, Бологовский, Калязинский, Старицкий, Сонковский, Конаковский, Бежецкий, Калининский, Кесовогорский, Рамешковский районы. В частности, запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1 100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области