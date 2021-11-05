На заседании Правительства Тверской области рассмотрят готовность региона к летней оздоровительной кампании

Готовность региона к проведению летней оздоровительной кампании 2021 года рассмотрят 12 мая на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В 2021 году в муниципальных образованиях Тверской области будут работать загородные оздоровительные учреждения, лагеря с дневным пребыванием, базы труда и отдыха и палаточные лагеря – более 600 организаций.

В этом году по инициативе Игоря Рудени стоимость путевки в муниципальные оздоровительные лагеря в Тверской области для работников бюджетной сферы не превысит 9900 рублей. В связи с эпидемиологической ситуацией наполняемость лагерей не должна превышать 75%, что могло привести к увеличению расходов родителей на летний отдых детей. Этого удастся избежать в связи с принятым главой региона решением.

Также в повестку заседания регионального Правительства включены вопросы поддержки сельхозтоваропроизводителей, развития отрасли культуры. Кроме того, планируется утвердить присуждение ежегодной премии победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

Пресс-служба Правительства Тверской области