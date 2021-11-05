Жители Тверской области, готовые открыть свое дело для преодоления сложной жизненной ситуации, могут пройти обучение по программе «Начни бизнес»

В Тверской области продолжается реализация программы «Социальный контракт». С ее помощью жители региона могут преодолеть сложную жизненную ситуацию, в том числе – открыв своё дело. Для поддержки таких начинающих предпринимателей Центр «Мой бизнес» подготовил образовательную онлайн-программу «Начни бизнес», по которой можно пройти тестирование на определение предпринимательских способностей, научиться генерировать бизнес-идеи, составлять бизнес-планы, узнать об основах маркетинга и финансового планирования.

Начать обучение жители Тверской области могут уже сейчас. Программа размещена на образовательной платформе по ссылке edu.mybusiness69.ru.

В Верхневолжье адресная помощь в форме социального контракта действует уже несколько лет. В первую очередь программа ориентирована на поддержку семей с детьми.

«Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Правительством страны, Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона. Сегодня семьи с детьми являются нашим приоритетом», – считает Губернатор Игорь Руденя

В 2021 году общий объем бюджетных средств в Тверской области на предоставление помощи в виде социальных контрактов составляет более 260 млн рублей.

Воспользоваться социальным контрактом могут люди, чей доход ниже прожиточного минимума. Если это семья, то рассчитывается средний доход на каждого члена семьи.

Есть четыре вида поддержки, на которые можно рассчитывать в рамках социального контракта: это поиск работы, открытие бизнеса, ведение личного подсобного хозяйства и другие мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.

Исходя из программы социальной адаптации, помощь будет оказываться от 3 месяцев до 1 года. Поскольку для становления бизнеса требуется время, с теми, кто решил стать предпринимателем, контракт может быть заключен на срок до года. На выделенные по нему деньги – до 250 тыс. рублей – можно приобрести оборудование, оплатить аренду помещения, различные услуги, например, юриста или бухгалтера. Также предусмотрена возможность получить до 30 тыс. рублей на прохождение обучения.

Социальный контракт – это своеобразный договор гражданина с государством, который подразумевает исполнение определенных обязательств с обеих сторон.

Например, воспользовавшиеся соцконтрактом должны посещать образовательные программы, ходить на собеседования или вести предпринимательскую деятельность. При этом для каждой семьи план выхода на самостоятельный стабильный доход будет сформирован индивидуально.

Для того чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в МФЦ либо направить по почте заверенные документы в Центр социальной поддержки населения. Ответ о возможности заключения социального контракта будет предоставлен в течение месяца.

Пресс-служба Правительства Тверской области