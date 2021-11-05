Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову, родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской школе.

«От имени жителей Тверской области и от себя лично глубоко соболезную в связи с трагедией в школе №175 в городе Казань. Гибель невинных жертв бесчеловечного преступления отозвалась болью в наших сердцах. Желаем скорейшего выздоровления всем, получившим ранения. Просим передать слова искренней поддержки семьям, потерявшим сегодня родных и любимых людей. Скорбим вместе с вами», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Утром 11 мая в школе № 175 в Казани произошла стрельба, в результате погибли дети и взрослые.

Пресс-служба Правительства Тверской области