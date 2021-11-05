В Тверской области пройдет конкурс юных чтецов «Александр Невский – великое имя России»

12 мая в Тверской области впервые пройдетрегиональный детско-юношеский конкурс чтецов «Александр Невский – великое имя России».На конкурс поступило около 190 заявок от ребятиз Твери, Осташкова, Торжка, Бежецка, Кувшиново, Пено, Лихославля,Рамешек, Лесного,Вышневолоцкого городского округа, Конаковского, Бельского, Торопецкого, Старицкого, Кимрского, Жарковского, Кувшиновского и Калининского районов.

Указ о праздновании в 2021 году 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского подписан Президентом России Владимиром Путиным.Мероприятия в честь памятной даты проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других регионах.

«В евангельской истине сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Этой истине следовали и князь Александр Невский, и его потомок, князь Михаил Тверской. На тверской земле свято чтут их память», – отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании оргкомитета по подготовке к проведению мероприятий.

Конкурс юных чтецов - одно из событий празднования юбилейной даты в Верхневолжье. Он пройдет в трех возрастных группах: 5-8 лет, 9-13 лет и 14-17 лет.

Конкурс стартует в12:00 на малой сцене киноконцертного зала областного Дворца культуры «Пролетарка».Ребята будут декламировать произведения русских поэтов, воспевающих героизм защитников России, русское воинство, в самых разных жанрах: стихах и прозе, смузыкальными театральным сопровождением.

В состав жюри вошли поэт, член Академии молодых литераторов «Орлея», обладатель специального приза Всероссийской премии им. Андрея Дементьева Юлия Агейкина, Почетный работник культуры Тверской области, лауреат премии Губернатора Тверской области МаринаКирпу, преподаватели театральных дисциплин,режиссуры и актерского мастерства Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова.

Для всех участников конкурса организаторы подготовили показ известных кинолент и мультипликационных фильмов о подвиге Александра Невского.

Александр Невский – знаменитый полководец, государственный деятель, во время правления которого Русь отстояла свою независимость от католического Запада, а также сохранила целостность в условиях татаро-монгольского нашествия.

Жизнь Александра Невского тесно связана с тверским краем. В 1239 году в Торопце, на родине его матери, Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной. В 1245 году новгородское войско под предводительством князя освободило город от литовских захватчиков. А отцом Михаила Тверского был родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославович.

Пресс-служба Правительства Тверской области