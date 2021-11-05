Экономические новости Верхневолжья вошли в мониторинг фонда «Петербургская политика» за апрель

Новости тверской экономики отмечены в мониторинге основных событий социально-экономической жизни регионов за апрель, опубликованном на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

В числе позитивных новостей апреля – подписание губернатором Игорем Руденей закона, который устанавливает гарантии при осуществлении инвестиционной деятельности в Верхневолжье. Речь в документе идет о гарантиях налоговой стабильности компаниям, реализующим или уже реализовавшим приоритетные инвестиционные проекты Тверской области в течение срока окупаемости инвестпроекта, но не более семи лет со дня его включения в перечень приоритетных, а также резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, созданных в регионе. Кроме того, гарантии касаются организаций, заключивших с Правительством Тверской области соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта – в течение срока его окупаемости, но не более семи лет со дня начала его финансирования. Всем инвесторам, независимо от форм деятельности, гарантируется обеспечение равных прав при ведении бизнеса, защита капитальных вложений, гласность в обсуждении инвестпроектов.

Еще одним позитивным событием стало решение совета по инвестиционной политике о присвоении статуса инновационно-промышленного парка территории комплекса «Боровлево-3» в Твери. Резиденты парка смогут воспользоваться мерами государственной поддержки, среди которых освобождение от налога на имущество, возможность снижения налога на прибыль.

Знаковое событие апреля – выделение из резервного фонда Правительства РФ 2 млрд рублей на строительство Западного моста в Твери. Решение принято благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. Строительство Западного моста в Твери является знаковым проектом. Обращения о его необходимости поступали от активистов, жителей города. Эту просьбу главе государства транслировал губернатор Игорь Руденя. В январе 2021 года на совещании с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин поручил рассмотреть обращение Игоря Рудени о строительстве Западного моста в Твери. Ранее реализация проекта обсуждалась на встрече Президента и Губернатора в декабре 2020 года.

Также позитивную повестку апреля дополнил Наблюдательный совет Фонда развития промышленности РФ, который опубликовал рейтинг региональных фондов развития промышленности за 2020 год. ФРП Тверской области занял 7-е место по России – это на позицию выше, чем в 2019 году.