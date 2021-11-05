Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетним юбилеем участницу Великой Отечественной войны Рахиль Рафаиловну Фертман

11 мая 100 лет отмечает участница Великой Отечественной войны, жительница Твери Рахиль Рафаиловна Фертман. С юбилеем ветерана поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В годы Великой Отечественной войны Ваши надёжные, добрые руки помогали солдатам и офицерам Красной Армии сохранить жизнь, здоровье, вернуться в строй и с новыми силами бить врага. В мирное время Вы внесли большой вклад в развитие отечественного здравоохранения. С Вашим именем связано укрепление офтальмологической службы Тверской области.

Желаю Вам отличного самочувствия, бодрости духа и всего самого доброго», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Рахиль Рафаиловна Фертман попала на фронт в 1942 году. Трудилась хирургом в 68-м отдельном медико-санитарном батальоне, оперировала в полевых условиях раненых, обучала санитарок. После войны продолжила работать окулистом.

Рахиль Рафаиловна Фертман награждена Орденом Отечественной войны 2 степени, Орденом Красной звезды.

Пресс-служба Правительства Тверской области