Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетним юбилеем участницу Великой Отечественной войны Рахиль Рафаиловну Фертман

posted by Максим Малахов on вт, 05/11/2021 - 11:55

11 мая 100 лет  отмечает участница Великой Отечественной войны, жительница Твери Рахиль Рафаиловна Фертман. С юбилеем ветерана поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

         «В годы Великой Отечественной войны Ваши надёжные, добрые руки помогали солдатам и офицерам Красной Армии сохранить жизнь, здоровье, вернуться в строй и с новыми силами бить врага. В мирное время Вы внесли большой вклад в развитие отечественного здравоохранения. С Вашим именем связано укрепление офтальмологической службы Тверской области.

Желаю Вам отличного самочувствия, бодрости духа и всего самого доброго», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

         Рахиль Рафаиловна Фертман попала на фронт в 1942 году. Трудилась хирургом в 68-м отдельном медико-санитарном батальоне, оперировала в полевых условиях раненых, обучала санитарок. После войны продолжила работать окулистом.

         Рахиль Рафаиловна Фертман награждена Орденом Отечественной войны  2 степени, Орденом Красной звезды.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области