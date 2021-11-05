В Тверской области выдан первый заём самозанятому

В Верхневолжье выдан первый заём самозанятому. Займы предоставляет Фонд содействия предпринимательству Тверской области в рамках государственной поддержки бизнеса с льготной ставкой 4,5% годовых.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории Верхневолжья с 1 июля 2020 года.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, возможность получать государственную поддержку для развития своего бизнеса является одним из преимуществ введения в регионе налога на профессиональный доход. Кроме того, переход на этот налоговый режим позволяет индивидуальным предпринимателям сократить расходы на налоговые платежи.

Фонд предоставляет сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей на срок от 12 до 18 месяцев. Специальные условия предусмотрены для самозанятых из моногородов.

Первым получателем льготного займа стал фотограф Роман Торопов, который зарегистрировался в качестве самозанятого с помощью приложения «Мой налог». В среднем в год у Романа 130 съёмок. Каждая новая съёмка изнашивает технику, что требует периодического обновления. Чтобы обеспечить высокое качество съёмки, Роман решил приобрести новый фотоаппарат и объективы. На эту цель был взят льготный заём.

«Приближается свадебный сезон - это самая горячая пора для фотографов, - рассказал Роман Торопов. - Старая техника может подвести в самый неподходящий момент: начинается фейерверк или торт несут, а фотоаппарат выключается, не работает. Сейчас с новой камерой я буду уверен, что ничего подобного точно не случится».

Оформить заявку на получение займа можно в центре «Мой бизнес» по адресу г.Тверь, проспект Победы, 14, телефон (4822) 78-78-58.

Самозанятые жители Верхневолжья, которые переходят на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% – при предоставлении услуг юридическим лицам.

Пресс-служба Правительства Тверской области