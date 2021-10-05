Игорь Руденя укрепил позиции в рейтинге влияния губернаторов за апрель

Игорь Руденя вошел в ТОП-30 рейтинга влияния глав субъектов РФ по итогам апреля, заняв 29-е место. За месяц губернатор Тверской области улучшил положение в рейтинге на четыре позиции. Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций АПЭК.

Игорь Руденя вновь вошел в группу губернаторов с сильным влиянием. При этом среди глав регионов ЦФО, представленных в этой группе, глава тверского региона занимает 2-е место.

По мнению автора рейтинга, политолога Дмитрия Орлова, ключевым событием в сфере федеральной политики в отношении регионов в апреле стало Послание Президента Федеральному Собранию. Многие инициативы Владимира Путина имеют чисто региональное измерение. В их числе решение о бесплатном проведении газа до границы земельного участка, что позволит снизить затраты жителей при газификации. Напомним, с такой инициативой партия «Единая Россия» обратилась к главе государства по итогам совместной поездки Игоря Рудени с врио заместителя секретаря Генсовета партии Дмитрием Кобылкиным в село Грузины Торжокского района за неделю до Послания. Правительство РФ уже подготовило соответствующие поправки в федеральное законодательство. Планируется, что затраты на проведение газа до границы участков будут нести ресурсоснабжающие организации.

Еще одна важная новость апреля, связанная с лоббистскими возможностями Игоря Рудени, – это возможность перейти к практической реализации проекта по строительству Западного моста в Твери. В конце апреля из резервного фонда Правительства РФ региону на эти цели выделено 2 млрд рублей. Решение принято благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. Строительство Западного моста в Твери является знаковым проектом. Обращения о его необходимости поступали от активистов, жителей города. Эту просьбу главе государства транслировал губернатор Игорь Руденя. В январе 2021 года на совещании с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин поручил рассмотреть обращение Игоря Рудени о строительстве Западного моста в Твери. Ранее реализация проекта обсуждалась на встрече Президента и Губернатора в декабре 2020 года. Проект под общим названием «Западный мост» включает несколько объектов: строительство автомобильного моста с пешеходным движением, реконструкцию так называемого «Горбатого» моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе Твери и реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади. Реновация также затронет непосредственно Комсомольскую площадь.

Рейтинг влияния глав субъектов РФ, подготовленный АПЭК, основан на экспертном опросе, который проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.