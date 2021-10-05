В Тверской области для первокурсников запустят проект «Идём в науку»

В Тверской области в 2021-ом, в Год науки и технологий, который объявлен Указом Президента РФ, планируется реализовать проект «Идём в науку». Это школа для молодых учёных - студентов первого курса университетов.

«Формирование на региональном уровне эффективной и адресной системы поддержки научных достижений позволит создать условия для реализации в Тверской области потенциала талантливых исследователей, вовлечь их в решение приоритетных задач развития экономики, сельского хозяйства, социальной сферы», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участники проекта приобретут навык коммерциализации своих проектов, научатся эффективно представлять идеи инвесторам и узнают об основах патентования. Кроме того, на обучении студенты смогут познакомиться со сверстниками из других факультетов и создать команды, где каждый будет заниматься своим делом.

Ещё одна инициатива - собрать портфолио действующих учёных региона, которое поможет популяризировать их достижения и позволит им самим найти партнёров для работы над проектами.

В 2020 году в Тверской области была запущена система поддержки и стимулирования научных сотрудников региона. В их основу легли предложения самих ученых Верхневолжья. Так, появилась ежегодная региональная премия для коллективов исследователей, молодых учёных, студентов и аспирантов за выдающиеся достижения в области науки и техники. Премия присуждается за перспективные разработки в приоритетных для региона направлениях – в развитии промышленности, сельского хозяйства, медицины, цифровизации экономики и социальной сферы, системы госуправления.

В этом году в День российской науки на встрече Губернатора с руководителями ведущих вузов региона обсуждались дополнительные меры меры государственной поддержки научной деятельности.

Глава региона подчеркнул – во взаимодействии с вузами региона необходимо разработать комплексную систему мотивации ученых. В том числе, она должна включать проект целевого набора студентов для важнейших отраслей Тверской области, ипотечную программу для молодых ученых, возможность использования научных достижений при реализации значимых для региона проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области