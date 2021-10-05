Семье из Вышнего Волочка, пострадавшей в результате пожара, будет оказана вся необходимая помощь

Семье из Вышнего Волочка, пострадавшей утром 10 мая в результате пожара, региональные Министерства социальной защиты населения, демографии и семейной политики оказывают необходимую помощь. Администрацией Вышневолоцкого городского округа семье будет предоставлена комната в качестве маневренного жилья.

Пожар произошел в одной из квартир деревянного жилого дома по улице Ржевский тракт в городе Вышний Волочек, В сгоревшей квартире проживала многодетная семья, а также бабушка детей. Женщины и один ребёнок спасены. Двое детей погибли. В настоящее время мать с ребёнком находятся в Вышневолоцкой ЦРБ.

В жилом помещении были установлены три автономных пожарных извещателя. За детьми был закреплён наставник по социальному сопровождению, который оказывал помощь семье в оформлении гарантированных социальных выплат, осуществлял контроль за посещением одного из детей дошкольного учреждения, проводил с матерью профилактические беседы. В мае социальный наставник посещал семью три раза. На момент социального патронажа обстановка в семье была благополучной.

Пресс-служба Правительства Тверской области