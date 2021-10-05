В Твери Городской сад станет «Площадью Добра»

В мае в Твери состоится самое доброе событие этой весны. 22 и 23 мая в Городском саду с 11.00 до 16.00 пройдет фестиваль благотворительности и волонтерства «Площадь Добра». Фестиваль проводится Фондом Твери при поддержке Фонда президентских грантов.

«Правительство Тверской области уделяет особое внимание волонтёрскому движению. Это одна из наиболее эффективных форм общественной инициативы, реализации полезных дел, воспитания неравнодушного и ответственного подрастающего поколения», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году участников ждут благотворительные акции по сбору помощи для жителей, чьё имущество пострадало в результате бытовых пожаров, квест и мастер-классы для детей и родителей. Будут работать фуд-корт, площадки от некоммерческих организаций города и выставка социальных проектов.

На Площади Добра свою деятельность представят Тверское отделение Красного Креста, благотворительный фонд «Константа», федерация спортивного туризма Тверской области, волонтерская рота, инициативная группа по защите животных и другие организации.

Также организаторы подготовили для всех гостей лотереи, тематические фотозоны и выставки.

Подробная информация размещена по ссылке https://vk.com/dobro_takprosto.

Пресс-служба Правительства Тверской области

В мае в Твери состоится самое доброе событие этой весны. 22 и 23 мая в Городском саду с 11.00 до 16.00 пройдет фестиваль благотворительности и волонтерства «Площадь Добра». Фестиваль проводится Фондом Твери при поддержке Фонда президентских грантов.

«Правительство Тверской области уделяет особое внимание волонтёрскому движению. Это одна из наиболее эффективных форм общественной инициативы, реализации полезных дел, воспитания неравнодушного и ответственного подрастающего поколения», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году участников ждут благотворительные акции по сбору помощи для жителей, чьё имущество пострадало в результате бытовых пожаров, квест и мастер-классы для детей и родителей. Будут работать фуд-корт, площадки от некоммерческих организаций города и выставка социальных проектов.

На Площади Добра свою деятельность представят Тверское отделение Красного Креста, благотворительный фонд «Константа», федерация спортивного туризма Тверской области, волонтерская рота, инициативная группа по защите животных и другие организации.

Также организаторы подготовили для всех гостей лотереи, тематические фотозоны и выставки.

Подробная информация размещена по ссылке https://vk.com/dobro_takprosto.

Пресс-служба Правительства Тверской области