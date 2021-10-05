Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 мая 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 38 480 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 27 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 115 803 жителя региона.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 696 639, в том числе за последние сутки их проведено 1 110.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 40 596 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 176 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
940 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 13 145
Конаковский район 2908
Ржев 2234
Вышневолоцкий городской округ 2177
Калининский район 1684
Торжок 1621
Кимры 1604
Бологовский район 1031
Нелидовский городской округ 889
Бежецкий район 869
Лихославльский район 844
Осташковский городской округ 832
Старицкий район 823
Кашинский городской округ 802
Калязинский район 766
Торопецкий район 745
Максатихинский район 628
Весьегонский муниципальный округ 623
Западнодвинский муниципальный округ 559
Андреапольский муниципальный округ 525
Торжокский район 492
Кувшиновский район 425
Оленинский муниципальный округ 404
Зубцовский район 390
Рамешковский район 377
Спировский район 355
Ржевский район 324
Сонковский район 294
ЗАТО Озёрный 290
Селижаровский муниципальный округ 271
Кимрский район 267
Фировский район 221
Краснохолмский муниципальный округ 216
Бельский район 191
Лесной муниципальный округ 155
Кесовогорский район 150
Пеновский муниципальный округ 128
Молоковский район 114
Жарковский район 113
Сандовский муниципальный округ 80
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области