В Тверской области завершается ежегодный фестиваль «Тверская застава»

10 мая завершится историко-реконструкторский фестиваль «Тверская застава 2021». Традиционным место его проведения является берег Волги в районе посёлка Власьево под Тверью. Ежегодно фестиваль собирает представителей движения исторической реконструкции из разных городов России и ближнего зарубежья.

Фестиваль «Тверская застава» включён в календарь туристских событий Верхневолжья.

«Сегодня Тверская область является востребованной у туристов. Растёт интерес гостей к событийному, гастрономическому туризму в регионе. Календарь туристских событий синхронизирован с традиционными праздниками, с укладом жизни на территории тверского региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Главным событием фестиваля станет турнир по историческому средневековому бою «Щит и меч». Он начнется с 12:20 и продлится до 17:00. Его итоги подведут сразу по завершению всех поединков. Между боями турнира будет играть живая средневековая музыка (волынка и барабаны) в исполнении музыкантов фолк-группы «MystTerra».

Для гостей фестиваля пройдут исторический лучный турнир, мастер-классы по средневековым танцам и историческим настольным играм, ремесленно-купеческая ярмарка, выставки «Лагерь русских воинов» и «Монгольская юрта». Также будут работать развлекательные площадки – «Судные поединки» (бои на мягком оружии для зрителей) и «Школа фехтования».

Вход на фестиваль свободный. Дополнительная информация для участников и гостей по телефону 8-961-140-83-56 или в группе фестиваля vk.com/tverzastava.

Пресс-служба Правительства Тверской области