В Твери, Ржеве, Зубцове и Белом прогремели салюты в честь 76-летия Великой Победы

9 мая праздничные салюты в честь Дня Победы смогли увидеть жители городов воинской славы Твери и Ржева и городов воинской доблести Белого и Зубцова. Первые залпы раздались в Тверской области ровно в 22:00, одновременно с салютом в Москве.

В День Победы во всех муниципалитетах региона прошли праздничные мероприятия, посвящённые 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Игорь Руденя вместе с советником Президента Российской Федерации Владимиром Васильевым, председателем Законодательного Собрания Тверской области Сергеем Голубевым, ветеранами Великой Отечественной войны почтили память защитников Родины возложениями цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, к стеле «Ржев – город воинской славы», военному мемориалу «Обелиск героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на Соборной горе во Ржеве. Также почетные гости приняли участие в церемонии возложения цветов к Обелиску Победы, Вечному огню и стеле «Город воинской славы» в Твери.

В областной столице также состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона и пролет воздушной техники в честь 76-ой годовщины Победы. В строю на площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского прошли рота почетного караула, парадные расчеты Военной академии ВКО, Тверского суворовского военного училища, 196-го военно-транспортного авиационного полка 12 военно-транспортной авиационной Минской дивизии, УФСИН России по Тверской области, Тверская кадетская рота школы №16, отряд «Сокол» и юнармейцы – всего около 1400 человек.

Кроме того, в параде была задействована боевая и военная техника Тверского гарнизона: бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, «Тигр» и другие машины. Помимо механизированной колоны была представлена и воздушная часть Парада Победы в Москве. Над Тверью пролетели три военно-транспортных самолета Ил-76 и 13 вертолетов – МИ-26, КА-52 и МИ-28 из 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава Торжка.

Во Ржеве также состоялось прохождение войск Ржевского гарнизона. В парадном строю прошли военнослужащие 32 дивизии ПВО имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина, курсанты Академии государственной противопожарной службы МЧС России, учащиеся юнармейского отряда кадетского класса школы №7 города Ржева, а также юнармейцы из школ №5,10,12.

Праздничные мероприятия сегодня состоялись и в городах воинской доблести. В Белом прошёл торжественный митинг и церемония возложения цветов к воинскому захоронению на площади Карла Маркса, а в Зубцове почтили память павших защитников Родины на мемориале Победы на Московской горе. Там же прошла акция «Солдатская каша».

Кроме того, в городах Тверь, Ржев, Белый и Зубцов на уличных экранах был показан торжественный парад из Москвы и Твери, а с 15.00 транслировалась акция «Бессмертный полк», участие в которой приняли более 8 тысяч жителей Верхневолжья, приславших фотографии своих родных - героев войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области