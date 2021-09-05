У Обелиска Победы в Твери прошла патриотическая акция «Молодёжь помнит»

9 мая в столице Верхневолжья в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась патриотическая акция «Молодёжь помнит». Она прошла у Обелиска Победы. Участие в ней приняли волонтёры, представители молодёжных объединений.

«После Победы выросло уже три новых поколения, правнуки фронтовиков ведут детей в школы. Но сколько бы лет ни прошло, мы чувствуем духовное родство с поколением победителей», - отметил в поздравлении с Днём Победы Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Перед началом акции воспитанники военно-патриотического объединения десантного профиля «Сокол» заступили на Пост № 1.

Затем Волонтёры Победы и сотрудники Молодежного центра города Твери зажгли свечи и выложили ими на площади перед мемориалом слово «Помним», почтили минутой молчания память воинов, отдавших жизни за свободу страны.

В этом году акция «Молодежь помнит» проходит также в онлайн -формате. На сайте http://molodezhtveripomnit.ru каждый желающий может возложить виртуальную свечу на воинском захоронении или памятном месте на интерактивной карте Твери.

В Тверской области ко Дню Победы было приурочено сразу несколько крупных акций. Многие из них прошли накануне 9 мая.

7 мая над Ржевским мемориалом Советскому солдату в небо поднялись порядка тысячи квадрокоптеров – дроны выстраивались в фигуры, посвященные Великой Победе. Событие организовали компании «Геоскан» и НПО СтарЛайн, предстартовой подготовкой квадрокоптеров занимались активисты Российского движения школьников из образовательных учреждений Ржева.

Город воинской доблести Зубцов и Калининский район приняли участие в акции «Сад памяти». 8 мая в муниципалитетах прошли посадки саженцев деревьев, уборка леса от мусора, публичные экологические лекции и выставки.

В преддверии 9 мая прошла акция «Флаги Победы», в рамках которой машины джип-клуба «Лебедушка» доставили знамена в честь Дня Победы в несколько муниципалитетов Верхневолжья.

С 27 апреля по 9 мая в регионе проходила акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры бесплатно раздавали символы Великой Победы в качестве напоминания о мужестве и героизме фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области