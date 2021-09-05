Губернатор Игорь Руденя поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны

9 мая Губернатор Игорь Руденя лично поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не смогли принять участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы. Это фронтовики Иван Евгеньевич Кладкевич, Иван Андреевич Рулёв, Антонина Филипповна Гордеева и Борис Иванович Воробьёв. Также поздравления от Губернатора были направлены более 10 тысячам ветеранов, проживающих в Верхневолжье.

Участника Ржевской битвы, Почетного гражданина города Твери и Тверской области Ивана Евгеньевича Кладкевича Игорь Руденя поздравил лично, побывав у ветерана в гостях.

«Поздравляю Вас с Днем Победы. Хочу пожелать Вам всего самого доброго. Вы – наше достояние», – сказал Игорь Руденя.

Иван Евгеньевич поблагодарил Губернатора за поздравление. Ветеран поделился воспоминаниями о своей жизни, родителях, вместе с Игорем Руденей посмотрел фотографии.

Иван Евгеньевич с января по февраль 1943 года участвовал в боях на Ржевско-Вяземском направлении. Первое боевое крещение Иван Евгеньевич получил в январе 1943 года. В феврале во время одной из атак рядом разорвалась немецкая мина, ему перебило стопы обеих ног. За тот бой Иван Кладкевич был награжден орденом «Красной Звезды».

Иван Евгеньевич Кладкевич награжден также орденом «Отечественной войны» I степени, медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги».

Иван Андреевич Рулёв ушел на фронт в 1943 году, был командиром телефонного отделения роты. Воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Многократно устранял повреждения на линиях связи, несмотря на обстрелы. Благодаря этому было обеспечено непрерывное управление боями.

Иван Андреевич награжден Орденами Славы I, II и III степени, Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Дружбы, Почетным знаком Губернатора «Крест святого Михаила Тверского». Иван Андреевич – участник парадов Победы 1995, 2010, 2013, 2014 годов в Москве.

Антонина Филипповна Гордеева в войну во время налетов вражеской авиации забиралась на крыши домов, тушила и сбрасывала на землю бомбы, принимала участие в патрулировании Калинина, дежурила на улицах города. В декабре 1941 года устроилась медсестрой в эвакуационный госпиталь. В составе 31-й армии Антонина Филипповна прошла всю войну: от Калинина до Восточной Германии, спасала солдат и офицеров. Антонина Филипповна – единственный проживающий в Твери ветеран, защищавший Калинин во время Великой Отечественной войны.

Антонина Филипповна Гордеева награждена медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени, медалью «За освобождение Белоруссии», почетным знаком «За заслуги перед городом».

От Ржева до Берлина вели фронтовые дороги Бориса Ивановича Воробьёва. В августе 1942 года немецкая полевая жандармерия конвоировала одиннадцатилетнего Бориса Воробьева в Смоленскую область. После освобождения Сычевки, где он находился до 1943 года, с советской армией вернулся в город Ржев, где шли ожесточенные бои. Его как сына полка приняли в одну из дивизий, с которой он впоследствии дошел до Берлина.

В июле 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении ветеранов Верхневолжья Орденами Почета. Фронтовики Тверской области также стали почетными гостями на торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в 2020 году. Мемориал открыл Президент России Владимир Путин. Именно у этого масштабного комплекса 9 мая 2021 года в Верхневолжье начались торжества в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Праздничные мероприятия сегодня проходят в городах воинской славы Твери и Ржеве, городах воинской доблести Белом и Зубцове, всех муниципальных образованиях региона.

В 22.00 в городах воинской славы и воинской доблести состоятся салюты, посвященные Дню Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области