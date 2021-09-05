Фронтовик Спартак Андреевич Сычев, тверские суворовцы и курсантки ВКО приняли участие в Параде Победы в Москве

9 мая в Параде в честь 76-летия Великой Победы, который прошёл в Москве, приняли участие воспитанники Тверского суворовского военного училища, курсантки Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, пилотажная группа торжокского Центра боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации. Среди почетных гостей Парада Победы - житель Твери, участник Курской битвы и боев под Ржевом Спартак Андреевич Сычёв.

«Жители Верхневолжья по праву гордятся вкладом тверской земли в разгром нацизма. Во время Великой Отечественной войны здесь, в самом сердце России, решалась судьба всей нашей страны. Покоривший всю Европу враг рвался к Москве и Ленинграду. Но наши солдаты и офицеры проявили величайшие единство, мужество, железную волю, и остановили фашистов», - отметил в поздравлении с 76-летием Великой Победы Губернатор Игорь Руденя.

По брусчатке Красной Площади по традиции прошёл парадный расчет Тверского суворовского военного училища. В Параде приняли участие 133 суворовца – это одни из лучших воспитанников училища. В состав знамённой группы вошли суворовцы 10 класса - Андрей Завальный, Павел Иванов, Иван Янков. Возглавил парадный расчёт заместитель начальника училища, полковник Игорь Козодаев.

В составе сводного парадного расчета воздушно-космических сил России прошли 84 курсантки Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Кульминацией Парада стал пролёт воздушной техники. Участие в нём приняли три группы вертолётов торжокского 344-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации, в состав которых вошли три МИ-26, пять КА-52 и пять МИ-28.

Впервые Парад Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в городе Москве. В парадном строю прошли более 40 тысяч военных и 1850 единиц техники. Командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский, принимал Парад Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

Среди участников Парада Победы 1945 года было 87 уроженцев Верхневолжья. Один из участников Парада 45-го - Владимир Николаевич Левандовский. Тогда он проходил по Красной площади в составе сводного батальона Калининского суворовского военного училища. Сегодня, 9 мая, Владимир Николаевич был в числе почётных гостей праздничного мероприятия в Твери. В областной столице прошло торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона, боевой и военной техники, пролет авиации.

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Пресс-служба Правительства Тверской области