В Тверской области в городах воинской доблести Белом и Зубцове проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы

9 мая праздничные мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в городах воинской доблести - Белом и Зубцове. Жители этих двух муниципалитетов Тверской области приняли участие в торжественных митингах, церемониях возложения цветов к воинским захоронениям.

«Жители Верхневолжья по праву гордятся вкладом тверской земли в разгром нацизма. Во время Великой Отечественной войны здесь, в самом сердце России, решалась судьба всей нашей страны. Покоривший всю Европу враг рвался к Москве и Ленинграду. Но наши солдаты и офицеры проявили величайшие единство, мужество, железную волю, и остановили фашистов», - отметил в поздравлении с 76-летием Великой Победы Губернатор Игорь Руденя.

Белый является первым городом Тверской области, которому в 2017 году присвоено региональное звание «Город воинской доблести». Соответствующую инициативу местных ветеранов поддержал Губернатор Игорь Руденя.

Во время войны Белый был оккупирован и практически полностью разрушен, бои за его освобождение продолжались 18 месяцев. На протяжении всего 1942 года через город проходила линия фронта. Бои под Белым сыграли большую роль в ликвидации Ржевского выступа и победе под Сталинградом.

В День Победы в муниципалитете прошёл торжественный митинг, состоялась церемония возложения цветок к воинскому захоронению на площади Карла Маркса. Вечером, в 20.00, в районном центре пройдёт праздничный концерт.

Жители Зубцова почтили память павших защитников Родины на мемориале Победы на Московской горе. Там же прошла акция «Солдатская каша».

На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы в ряды Красной Армии, около половины из них не вернулись с полей сражений. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов района. Сражения под Зубцовом внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий «Центр» и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление.

В 2017 году Зубцову присвоено почётное звание Города воинской доблести.

В 22.00 в городах воинской славы Твери и Ржеве и городах воинской доблести Белом и Зубцове в ознаменование 76-й годовщины Великой Победы прогремят праздничные салюты.

Пресс-служба Правительства Тверской области