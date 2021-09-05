Игорь Руденя почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны в Твери, возложив цветы к Обелиску Победы и стеле «Город воинской славы»

9 мая, в День Победы, торжественные мероприятия в Твери начались у Обелиска Победы. Дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отдали ветераны Великой Отечественной войны, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, советник Президента России Владимир Васильев, Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, руководители региональных подразделений федеральных ведомств, воспитанники Тверского суворовского военного училища.

Собравшиеся почтили минутой молчания память красноармейцев, которые отдали жизни за Отечество, возложили цветы к Обелиску и Вечному огню. В храме в честь благоверного князя Михаила Тверского прошла лития, которую провел Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Также почетные гости приняли участие в торжественной церемонии у стелы «Тверь – Город воинской славы». Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Губернатор возложил цветы к монументу.

Ранее Игорь Руденя принял участие в тожественном мероприятии в честь 76-летия Великой Победы, в городе Ржеве, где состоялись прохождение войск Ржевского гарнизона, церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, стеле «Ржев – город воинской славы», военному мемориалу «Обелиск героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на Соборной горе.

Пресс-служба Правительства Тверской области