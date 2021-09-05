В Твери в День Победы состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона и пролет воздушной техники

9 мая в столице Верхневолжья – городе воинской славы Твери – состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона и пролет воздушной техники в честь 76-ой годовщины Победы. Почетными гостями события стали ветераны Великой Отечественной войны Иван Петрович Афанасьев, Федор Иванович Бирюков, Евгений Александрович Ботиков, Владимир Николаевич Левандовский, Галина Михайловна Макеева, Иван Михайлович Овинников, Ашот Смбатович Оганесов, Мария Ивановна Потапова, Петр Петрович Потемкин, Мария Николаевна Сидорова, Арсений Михайлович Сухопаров.

В мероприятии приняли участие Губернатор Игорь Руденя, советник Президента Российской Федерации, врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, руководители региональных подразделений федеральных ведомств, духовенство, представители ветеранских объединений, жители и гости города.

«День Победы дорог для каждого гражданина нашей страны, для всех, кто живёт и трудится на героической тверской земле, – сказал Игорь Руденя. – Мы гордимся фронтовиками и тружениками тыла, всеми, кто отстоял свободу нашей Родины, восстановил страну после войны. Мы склоняем голову перед светлой памятью тех, кто отдал свою жизнь на фронтах. Ценой их жизней завоевана Великая Победа. Дорогие наши ветераны, спасибо вам за подвиг и самоотверженный труд во имя Отчизны, за счастье быть вашими потомками и жить в великой стране. Мы гордимся вооруженными силами Российской Федерации, способными защитить страну от любой угрозы. Желаю всем мирного неба над головой! Вечная слава героям Великой Отечественной войны!»

В строю на площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского прошли рота почетного караула, парадные расчеты Военной академии ВКО, Тверского суворовского военного училища, 196-го военно-транспортного авиационного полка 12 военно-транспортной авиационной Минской дивизии, УФСИН России по Тверской области, Тверская кадетская рота школы №16, отряд «Сокол» и юнармейцы – всего около 1400 человек.

Также по площади прошла боевая и военная техника Тверского гарнизона: бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, «Тигр» и другие машины. Помимо механизированной колоны была представлена и воздушная часть Парада Победы в Москве. Над Тверью пролетели три военно-транспортных самолета Ил-76 и 13 вертолетов – МИ-26, КА-52 и МИ-28 из 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава (г. Торжок).

Прохождение войск транслировалось на экранах в Твери, городах Ржев, Зубцов и Белый. Трансляции праздничных мероприятий организованы на телеканале «Тверской проспект-Регион», на сайте Правительства Тверской области, интернет-ресурсах региональных СМИ.

В Тверской области торжества в честь Дня Победы 9 мая начались у Ржевского мемориала Советскому солдату. Праздничные мероприятия сегодня проходят в городах воинской славы Твери и Ржеве, городах воинской доблести Белом и Зубцове, всех муниципальных образованиях Верхневолжья.

В 22.00 в городах воинской славы и воинской доблести состоятся салюты, посвященные Дню Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области