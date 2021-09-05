Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 9 мая 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 38 453 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 43 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 695 529, в том числе за последние сутки их проведено 1 508.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 40 525 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 139 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

933 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 13 129

Конаковский район 2894

Ржев 2231

Вышневолоцкий городской округ 2175

Калининский район 1680

Торжок 1614

Кимры 1603

Бологовский район 1030

Нелидовский городской округ 889

Бежецкий район 869

Лихославльский район 842

Осташковский городской округ 831

Старицкий район 823

Кашинский городской округ 795

Калязинский район 759

Торопецкий район 743

Максатихинский район 628

Весьегонский муниципальный округ 622

Западнодвинский муниципальный округ 559

Андреапольский муниципальный округ 525

Торжокский район 492

Кувшиновский район 425

Оленинский муниципальный округ 404

Зубцовский район 390

Рамешковский район 376

Спировский район 355

Ржевский район 323

Сонковский район 294

ЗАТО Озёрный 290

Селижаровский муниципальный округ 271

Кимрский район 267

Фировский район 221

Краснохолмский муниципальный округ 216

Бельский район 191

Лесной муниципальный округ 155

Кесовогорский район 150

Пеновский муниципальный округ 127

Молоковский район 114

Жарковский район 113

Сандовский муниципальный округ 80

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области