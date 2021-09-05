На одном из крупнейших в Центральной России воинском захоронении в Зубцовском районе Тверской области высадили деревья в рамках акции «Сад памяти»

Город воинской доблести Зубцов и Калининский район приняли участие в акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной войны. 8 мая в рамках акции в муниципалитетах прошли посадки саженцев деревьев, уборка леса от мусора, публичные экологические лекции и выставки.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», - уверен Губернатор Игорь Руденя.

Центральная акция прошла у воинского захоронения в деревне Веригино Зубцовского района. В ней приняли участие Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, представители районного Совета ветеранов, школьники, волонтеры и местные жители.

Воинское захоронение у деревни Веригино является одной из самых крупных братских могил в Центральной России, которые были созданы поисковыми отрядами. В ней покоится более 11,3 тысячи известных и неизвестных Героев - советских солдат и офицеров, павших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. Из них имена и судьбы установлены лишь у 1195 бойцов.

В этом году исполняется 30 лет с момента создания воинского захоронения, в честь этой даты на его территории были высажены 30 туй, выращенных в Калининском районе.

Любой желающий может принять участие в собственной акции «Сад памяти». Для этого необходимо посадить дерево у себя на участке, разместить его фотографию на карту акции на сайте садпамяти2021.рф и опубликовать пост в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.

Международная акция «Сад памяти» стартовала весной 2020 года. Её целью было высадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших воинов и создать новые памятные места на патриотической карте страны. Только в Центральном федеральном округе в рамках акции высадили более 10 млн деревьев, из них 6,3 млн деревьев – в Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области