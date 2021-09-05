У стелы «Ржев – город воинской славы» прошло торжественное мероприятие в честь 76-ой годовщины Великой Победы

9 мая у стелы «Ржев-город воинской славы» прошло торжественное мероприятие, посвященное 76-ой годовщине Великой Победы. Участие в нём приняли ветераны Великой Отечественной войны Валентина Трофимовна Дударева, Иван Алексеевич Хвостенко, Вилиор Иванович Добрынин, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, советник Президента Российской Федерации, врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, руководители региональных подразделений федеральных ведомств, духовенство, жители и гости Ржева.

Глава региона подчеркнул: День Победы - это праздник, который вызывает в сердце каждого чувство гордости за нашу великую Родину.

«Мы никогда не забудем о том, что путь на Берлин был открыт благодаря героизму бойцов Красной Армии, участвующих в Ржевской битве.

Наши воины бились до последнего вздоха, сковав огромные силы противника. Разные поколения граждан нашей страны связывает общее, глубочайшее уважение ко всем, кто завоевал для нас Великую Победу. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Для всех нас огромная честь в этот праздничный день обнять вас, пожать руку и сказать спасибо за то, что защитили и восстановили нашу страну, добросовестно трудились для того, чтобы завтра у нас было светлое будущее», - отметил Игорь Руденя.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память тех, кто не вернулся с полей сражений, возложили цветы к стеле «Ржев-город воинской славы» и Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Состоялось прохождение войск Ржевского гарнизона. В парадном строю прошли военнослужащие 32 дивизии ПВО имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина, курсанты Академии государственной противопожарной службы МЧС России, учащиеся юнармейского отряда кадетского класса школы №7 города Ржева, а также юнармейцы из школ №5,10,12.

«День Победы - это большая радость для всего народа, это мирное небо над головой. Наша молодёжь должна гордиться тем, что живут они в России», - сказал ветеран Великой Отечественной войны Иван Алексеевич Хвостенко.

Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.

Почетного звания «Город воинской славы» Ржев был удостоен 8 октября 2007 года.

В Тверской области торжества в честь Дня Победы начались у Ржевского мемориала Советскому солдату. Там состоялась церемония возложения цветов, прошла минута молчания.

В Твери торжественные церемонии возложения цветов пройдут у Обелиска Победы и Вечного огня, стелы «Тверь – город воинской славы». На площади святого Благоверного князя Михаила Тверского состоится прохождение войск Тверского территориального гарнизона, посвященное 76-ой годовщине Победы. Помимо механизированной колоны будет показана воздушная часть парада в Москве

Памятные мероприятия проходят и в городах воинской доблести - Белом и Зубцове.

По завершению праздничных мероприятий в городах воинской славы и воинской доблести в 22.00 состоятся салюты, посвященные Дню Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области