В Тверской области торжества в честь Дня Победы начались у Ржевского мемориала Советскому солдату

9 мая в Тверской области проходят мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжества в честь Дня Победы начались у Ржевского мемориала Советскому солдату. Память защитников Отечества почтили Губернатор Игорь Руденя, советник Президента Российской Федерации, врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко, Светлана Максимова и Михаил Терентьев, руководители региональных подразделений федеральных ведомств, духовенство, жители и гости Ржевского района.

Состоялась церемония возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, минута молчания.

«Жители Верхневолжья по праву гордятся вкладом тверской земли в разгром нацизма. Освобождение Калинина, Ржевская битва сыграли важную роль в защите Москвы, в победном исходе Сталинградского сражения и всей войны. После Победы выросло уже три новых поколения, правнуки фронтовиков ведут детей в школы. Но сколько бы лет ни прошло, мы чувствуем духовное родство с поколением победителей. Сегодня к Ржевскому мемориалу Советскому солдату поклониться подвигу защитников Отечества ежедневно приезжают сотни людей», – отметил в поздравлении с Днем Победы Игорь Руденя.

Бои подо Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Наступательные и оборонительные операции 1942-1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

Город Ржев был оккупирован фашистами 17 месяцев. 3 марта 1943 года Ржев и Ржевский район были освобождены от захватчиков.

Мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Менее чем за год монумент посетили уже более 700 тысяч человек. Для удобства жителей Тверской области и гостей из других регионов была построена и 6 мая открыта станция «Ржевский мемориал», по маршруту запущены поезда «Ласточка».

Благодаря новому железнодорожному маршруту пассажиры смогут быстрее и комфортнее добираться до Ржевского мемориала Советскому солдату. Следующим этапом станет электрификация ветки до станции, что позволит обеспечить новый уровень развития железнодорожного сообщения для Ржевского и других районов Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области