Школьница из Тверской области победила на Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности»

8 мая в Музее Победы пройдет торжественная церемония награждения призеров Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Одним из победителей стала ученица школы №1 ЗАТО Озерный Полина Чигрина, которая представила лучшую работу в номинации «За вклад моей малой родины в сохранение исторического наследия».

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Члены жюри отметили высокий уровень конкурсных работ этого года и приняли решение об увеличении количества победителей в номинациях. Призёрами Всероссийского конкурса сочинений стали 44 финалиста. В качестве тематического направления большинство участников выбрали тему «Великая Отечественная война в истории моей семьи».

Тверскую область на конкурсе представляли 90 работ из Твери, Ржева, Торжка, Кимр, Андреапольского, Западнодвинского, Краснохолмского, Лесного, Сандовского, Селижаровского муниципальных округов, Удомельского городского округа, а также Бежецкого, Калязинского, Конаковского, Кесовогорского, Максатихинского, Ржевского, Старицкого, Спировского, Торжокского, Торопецкого, Фировского районов и ЗАТО Озерный.

Пресс-служба Правительства Тверской области