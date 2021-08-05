В Твери стартовала акция «Флаги Победы»

В Тверской области в преддверии 9 мая началась акция «Флаги Победы», в рамках которой машины джип-клуба «Лебедушка» доставят знамена в честь Дня Победы в несколько муниципалитетов Верхневолжья. Акция стартовала от Обелиска Победы в областной столице.

В автомобильном пробеге принимают участие 15 машин клуба «Лебедушка», чей маршрут пройдет через город воинской славы Ржев, а также города воинской доблести Зубцов и Белый. В рамках акции в муниципалитеты будут переданы знамена в честь Дня Победы, а представители джип-клуба «Лебедушка» почтут память павших защитников Отечества, возложив цветы к воинским захоронениям и мемориалам.

Тверской джип-клуб «Лебедушка» является активным участником патриотических акций и проектов. Ежегодно с 2000 года клуб проводит внедорожный рейд «Танковый прорыв» памяти освободителей города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области