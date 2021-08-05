Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Губернатор Игорь Руденя возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в Тверской области

8 мая Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин находится в Тверской области с рабочим визитом. Вместе с Губернатором Тверской области Игорем Руденей Вячеслав Володин почтил память фронтовиков, павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

«Победа далась нам тяжело – 27 миллионов погибших, война прошла через каждую семью. Для нас важно передавать историю будущим поколениям. Будучи здесь, во Ржеве, или в Смоленске, или в Волгограде, мы говорим об одном – наши дети, внуки и правнуки должны знать, какой ценой далась эта Победа», – подчеркнул Вячеслав Володин.

«Подо Ржевом за свободу и независимость нашей страны отдали свои жизни более одного миллиона трехсот сорока тысяч человек. Сегодня, приезжая на Ржевский мемориал Советскому солдату, мы видим, что память о том времени жива в наших сердцах», – отметил Игорь Руденя.

Бои подо Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Наступательные и оборонительные операции 1942-1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

Город Ржев был оккупирован фашистами 17 месяцев. 3 марта 1943 года Ржев и Ржевский район были освобождены от захватчиков.

Мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Менее чем за год монумент посетили уже более 700 тысяч человек. Для удобства жителей Тверской области и гостей из других регионов была построена и 6 мая открыта станция «Ржевский мемориал», по маршруту запущены поезда «Ласточка».

Благодаря новому железнодорожному маршруту пассажиры смогут быстрее и комфортнее добираться до Ржевского мемориала Советскому солдату. Следующим этапом станет электрификация ветки до станции, что позволит обеспечить новый уровень развития железнодорожного сообщения для Ржевского и других районов Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области