Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 мая 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 410 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 61 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 694 021, в том числе за последние сутки их проведено 1 929.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 40 453 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 118 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
925 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 13 100
Конаковский район 2889
Ржев 2228
Вышневолоцкий городской округ 2175
Калининский район 1677
Торжок 1611
Кимры 1603
Бологовский район 1025
Нелидовский городской округ 887
Бежецкий район 869
Лихославльский район 841
Осташковский городской округ 831
Старицкий район 823
Кашинский городской округ 793
Калязинский район 758
Торопецкий район 743
Максатихинский район 627
Весьегонский муниципальный округ 622
Западнодвинский муниципальный округ 554
Андреапольский муниципальный округ 524
Торжокский район 492
Кувшиновский район 425
Оленинский муниципальный округ 401
Зубцовский район 390
Рамешковский район 375
Спировский район 355
Ржевский район 323
Сонковский район 294
ЗАТО Озёрный 288
Селижаровский муниципальный округ 271
Кимрский район 267
Фировский район 221
Краснохолмский муниципальный округ 216
Бельский район 189
Лесной муниципальный округ 155
Кесовогорский район 150
Пеновский муниципальный округ 127
Молоковский район 114
Жарковский район 110
Сандовский муниципальный округ 80
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области