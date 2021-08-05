В Тверской области проходит профилактическая операция «Мотовездеход»

posted by Максим Малахов on сб, 05/08/2021 - 13:27

 

 

Инспекция Гостехнадзора Тверской области проводит на территории региона профилактическую операцию «Мотовездеход». До 10 июня сотрудники ведомства будут проверять соблюдение владельцами техники безопасности при эксплуатации таких транспортных средств, а также правил пожарной безопасности при нахождении в лесах.

Всего в регионе зарегистрировано более 2000 внедорожных мотовездеходов. Правильное использование такой техники требует определённых навыков управления и знаний основ безопасной эксплуатации. Водители обязательно должны иметь удостоверения на право управления внедорожными мотосредствами. Кроме того, транспорт должен быть зарегистрирован в органах Гостехнадзора и иметь государственный регистрационный знак.

За нарушения в области технического состояния и эксплуатации внедорожной мототехники предусмотрена ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.  

 

 

Пресс-служба Правительства Тверской области