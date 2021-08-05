В Тверской области проходит профилактическая операция «Мотовездеход»

Инспекция Гостехнадзора Тверской области проводит на территории региона профилактическую операцию «Мотовездеход». До 10 июня сотрудники ведомства будут проверять соблюдение владельцами техники безопасности при эксплуатации таких транспортных средств, а также правил пожарной безопасности при нахождении в лесах.

Всего в регионе зарегистрировано более 2000 внедорожных мотовездеходов. Правильное использование такой техники требует определённых навыков управления и знаний основ безопасной эксплуатации. Водители обязательно должны иметь удостоверения на право управления внедорожными мотосредствами. Кроме того, транспорт должен быть зарегистрирован в органах Гостехнадзора и иметь государственный регистрационный знак.

За нарушения в области технического состояния и эксплуатации внедорожной мототехники предусмотрена ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Пресс-служба Правительства Тверской области