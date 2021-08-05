Почетными гостями финала Всероссийских юбилейных соревнований по боксу памяти Мастера спорта СССР Виталия Карелина станут известные олимпийские чемпионы

8 мая в 17:00 в фоке имени Султана Ахмерова состоится финал ХХ Всероссийских юбилейных соревнований по боксу памяти Мастера спорта СССР по боксу Виталия Николаевича Карелина. Турнир собрал 119 боксеров из 25 регионов России. Почетными гостями соревнований станут чемпионы и призеры Олимпийских игр, а также мира и Европы по боксу.

Турнир посетят двукратный Олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России Алексей Тищенко; призёр Олимпийских игр в Афинах, обладатель Кубка Мира, Заслуженный мастер спорта России по боксу, двукратный чемпион России Мурат Храчёв; семикратный чемпион СССР, трехкратный чемпион Европы, Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный серебряный призер Кубка мира Виктор Рыбаков; Председатель правления Федерации бокса Москвы Юрий Николаевич Ансимов, а также Заслуженный мастер спорта России и Председатель совета ветеранов Тверского бокса Валерий Виноградов.

В рамках финального турнира для участников соревнований будет организован мастер класс по боксу от Алексея Тищенко и Мурата Храчёва. Он состоится в спортивном комплексе Пролетарка в 13.00.

Организаторами соревнований выступают Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, Управление по культуре спорту и делам молодежи администрации города Твери, Федерация бокса России, Федерация бокса Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области