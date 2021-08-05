Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Губернатор Игорь Руденя в канун Дня Победы возложат цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату

Сегодня, 8 мая, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин находится в Тверской области с рабочим визитом. Вячеслав Володин и Губернатор Тверской области Игорь Руденя возложат цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Мемориал открыл 30 июня 2020 года Президент России Владимир Путин. Менее чем за год монумент посетили уже более 700 тысяч человек. Для удобства жителей Тверской области и гостей из других регионов была построена и 6 мая открыта станция «Ржевский мемориал», по маршруту запущены поезда «Ласточка».

Благодаря новому железнодорожному маршруту пассажиры смогут быстрее и комфортнее добираться до Ржевского мемориала Советскому солдату. Следующим этапом станет электрификация ветки до станции, что позволит обеспечить новый уровень развития железнодорожного сообщения для Ржевского и других районов Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области