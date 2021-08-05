В День Победы в городах воинской славы и доблести будут раздавать георгиевские ленточки

В Тверской области 9 мая продолжится акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры бесплатно раздадут символы Великой Победы в качестве напоминания о мужестве и героизме фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

«Мы видим, что сегодня тверская молодежь не просто воспитана в духе патриотических ценностей, но и активно участвует в их сохранении и развитии», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В День Победы в Твери акция начнется в 10.30 и пройдет на площадях Победы, Пушкина и Михаила Тверского, а также на улице Трехсвятская.

Во Ржеве получить ленточку можно с 8.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00 на Советской площади и площади Революции, у памятника артиллеристам «Противотанковая пушка ЗИС-2», памятника ржевским военным железнодорожникам, улицах Ленина и Бехтерева, а также в микрорайонах Кирпичного и Краностроительного заводов.

В Белом волонтеры раздадут символы Победы на улицах Карла Маркса, Ленина и на Базарной улице с 9.30, а с 10.00 акция начнется в Зубцове, где получить ленточку можно будет на улицах Ленина и Московская гора.

Акция «Георгиевская ленточка» впервые прошла в 2005 году. Главный ее слоган – «Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь». На протяжении уже более десяти лет миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде в районе груди, просто чтобы сказать ветеранам «спасибо».

Пресс-служба Правительства Тверской области